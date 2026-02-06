ファイントゥデイは2月10日、「ウーノ オールインワンシャンプー」「ウーノ 薬用スカルプエッセンス」(いずれもオープン価格)をamazonで先行発売する。2月26日より、全国で順次展開する。

男性特有の、頭髪に対する「ガシガシ」悪習慣

におい、フケやかゆみ、頭皮のベタつき、スタイリング剤の残り、など男性に多くみられがちな頭髪悩みは、清潔感を保とうとする意識の高さの裏返しともいえる。一方で、その意識が、髪や頭皮に必要以上の力をかけてしまうなど、日常において物理的な負荷を与えてしまう「ガシガシ悪習慣」につながっているケースも少なくない。

unoが独自に行った意識調査によると、4人に1人(23.1%)がガシガシ洗いを行っていることが判明した。そのうち約7割(68.7%)は、頭皮や髪に悪影響がある可能性があると理解しながらも、続けていることがわかっている。洗髪行為を「短時間で済ませたい」(51.0%)「スッキリしたい」(42.8%)といった気持ちに抗えず、良くないとわかっていても行動を変えられない、そんな男性の悪習慣の実態が明らかになった。

未来の髪へのケアに対する意識と行動のギャップ

また、調査では、過半数以上の男性が「未来の髪」への不安感があると回答。一方で、不安を抱いている男性のうち74.7%が、未来の髪のためのケアを「できていない」と回答している。未来の髪への不安を抱える意識と、実際のケア行動にある大きなギャップの存在が明らかになった。

"未来のためのケア"自体を行うことに対する抵抗感も

男性が「未来の髪」に向けたケアに踏み出せない背景のひとつには、未来の髪のためのケア、例えば発毛・育毛ケアに対するある種の固定化されたイメージがある。実際に、未来の髪に不安を感じているにもかかわらず対策を行っていない男性を対象に発毛・育毛ケアに対する印象を調査したところ、「発毛育毛ケアはまだ早い/重く感じる/気軽に出来ない」(42.4%)、「人に知られたくない/カッコ悪い」(22.6%)といった回答がみられた。

未来の髪に対する不安は確かに存在している一方で、心理的な抵抗感から、向き合うべき「未来の髪のためのケア」から逃避している現状が浮き彫りになった。

調査から、ガシガシ洗いや未来の髪に不安を感じながらも、ケアをすることに対する複雑な思いから実際のケア行動には踏み出せていない、そんな男性の実態が明らかになった。unoは、男性の意識や行動を変えるのではなく、いつもの洗髪の中で、今はもちろん未来の髪まで考えたケア設計を追求。「今も、未来もキマる髪へ」と導く新発想の「4Dヘアケアシリーズ」を提案する。

今と未来を整える4D設計

メンズシャンプー市場において「シャンプー」と「トリートメント」機能を兼ね備えた2in1が主流の中、同ブランドは「スカルプケア」と「ベースデザイン」機能を加えた4つの機能を1本に集約した4in1と、4Dバウンス泡との融合で、未来の髪までも見据えた4D設計を実現した。

「ウーノ オールインワンシャンプー ボリューム」「ウーノ オールインワンシャンプー スマート」(いずれもオープン価格)

ウーノ オールインワンシャンプーは、へたりやすい髪のハリ・コシを強化しボリュームアップする「ボリューム」と、ぱさつき広がる髪の手触りをしなやかにし、まとめる「スマート」の2種類を展開する。

"速度" "密度" "量" "持続性"の4つの角度から設計された「4Dバウンス泡」が髪全体を包み込み、ガシガシ洗いによる摩擦ダメージを軽減。さらに、汗や皮脂、スタイリング剤などに反応することで、洗っている間に次から次へと新たな泡を生む後発発泡ジェルポリマーによって、洗い流す最後まで泡が持続する。きめ細かく濃密な泡が髪1本1本に密着し、毛穴まわりの微細な汚れまでアプローチすることで、1度ですっきり洗い上げる。

4Dバウンス泡

後発発泡ジェルポリマーが汚れに反応

5種の有効成分による発毛促進と頭皮ケア

薬用スカルプエッセンスは、5種の有効成分と22種のサポート成分を組み合わせ、髪が生まれ成長に寄与する毛根と頭皮血行に着目し段階的に作用、発毛・育毛を促進。また、合わせて髪の生育土壌である頭皮環境も整える設計を実現し、"発毛の促進" "抜け毛の予防" "かゆみ" "フケ"といった、男性の気になる悩みへとアプローチする。毎日のケアで頭皮を健やかに保ちながら、スカルプケアを実現する。