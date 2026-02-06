パルマ・カルチョは現地時間6日、日本代表GK鈴木彩艶がトレーニングに復帰したことをクラブ公式サイト上で発表した。

パルマの正守護神を務めていた鈴木は、同2025年11月8日に行われたセリエA第11節のミラン戦で左手舟状骨を負傷。東京都内で手術を受け、全治3〜4カ月と診断された。ただ、術後の回復は順調だったようで、同1月22日にはパルマが練習場に姿を見せた鈴木の様子を報告。復帰に向けて着実に前進していることをうかがわせた。

今回、パルマのクラブ公式サイトは「ザイオンがトレーニングに復帰！（力こぶの絵文字）（日本国旗の絵文字）」とキャプションを添えて、トレーニングに励む鈴木の写真を掲載。キーパーグローブを着用してボールを扱う鈴木に対して「待ってたぞ！」「日本の守護神！」といったリプライが付いた。

イタリアメディア『FootItalia』は同4日、鈴木の公式戦復帰目安について「急速な回復プロセスを経て2月下旬に復帰する可能性がある」と伝えている。当初は3月まで欠場することが予想されていたため、鈴木の“超回復”ぶりが際立っている。3月にイギリス遠征を控える森保ジャパンにとっても、絶対的守護神の早期復帰は嬉しいニュースだ。

