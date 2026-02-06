元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『中田翔 Sho Nakata』で公開された動画に出演。タクシーにまつわる衝撃のエピソードを披露した。

中田翔氏

タクシーにまつわる衝撃エピソード

日本ハム時代、札幌に住んでいたときのことを振り返るなかで、中田氏は「本当になんか俺も覚えてるな」「ススキノとかでメシ食いに行ったり飲みに行ったりするやん?」と切り出し、「帰り、タクシーに乗るじゃん。タクシーの運転手さんに『家まで』って言ったら、家に着いてたもんね」という衝撃のエピソードを披露。

スタッフが「マジですか!?」と驚くと、中田氏は「最後のほうなんかは、俺が手を挙げて乗った瞬間、『中島公園のところですよね？』『あっ、そうです』みたいな。『僕を家まで送ってくれたことがあるんですか?』って言ったら、『いや、ないですよ』って(笑)。『なんで知ってんの?』『こわっ』と思って。『いや、中田さんがあそこに住んでるの有名ですよ』って」というやり取りも回想しながら、「最後のほうはいちいち場所も言わんもんね。『家までお願いします』って言ったら、着いてたよ」と明かしていた。