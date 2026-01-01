元プロ野球選手の中田翔氏が、YouTubeチャンネル『スカパー! 野球』で公開された動画に出演。バッティングに衝撃を受けた選手を明かした。

柳田悠岐の飛距離に衝撃

「『本当にこの選手はすごいな』『この選手には勝てない』と思った選手を教えてください」という質問に対し、中田氏は「柳田(悠岐)選手」と回答。「その後に(大谷)翔平だったりっていう選手がたくさん出てくるんですけど、僕が一発目に衝撃を受けたのは柳田選手の飛距離」と明かした。

また、寺家(バッテリィズ)が「やっぱりバッティング練習とかもヤバいですか?」と尋ねると、中田氏は「今はね、ギータさんもジジイになってきてるので(笑)」と冗談めかして、笑いを誘いつつ、「飛距離はちょっと短くなってきてますけど、当時はヤバかったですね。フリーバッティングで常に上段に放り込むような。大振りに見えて、インパクトの確実性がすごく高いんですよね」と説明。

その上で、「だから3割を打てるバッターだとも思う」と続け、「飛距離にはすごく衝撃を受けました」としみじみと語っていた。