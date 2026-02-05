乃木坂46井上和「バンドエイドはクラッカーだったんですね！」アルバム『My respect』のジャケ写に散りばめられた秘密を語る

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月3日（火）の放送では、1月14日にリリースされた5枚目のアルバム『My respect』のジャケット写真にまつわるエピソードを語りました。

◆新アルバム『My respect』の秘密

井上：先月1月14日に、5枚目のアルバム『My respect』をリリースしました。このアルバムは、4枚目のアルバム『今が思い出になるまで』から、オリジナルアルバムとして約7年ぶりのリリースになるんですけど、私たち5期生と6期生は、アルバム自体が初参加になります！

また、新曲「My respect」と6期生の新曲「全力ラップタイム」は共通ディスクに収録されております。そして、3期生、4期生、5期生の新曲も、完全生産限定盤と初回生産限定盤TYPE-A～Cにそれぞれ収録されております。その他、アルバムの詳細はオフィシャルサイトを見てください！ 今回のアルバムは3期生盤、4期生盤、私たち5期生盤みたいにいろんなタイプがありますが、皆さん見ましたか!? アルバムの表紙などに、それぞれの楽曲をイメージした物がいろいろ置いてあるんですよ。

私たち5期生盤（初回生産限定盤 TYPE-C）は、「考えないようにする」の葉っぱとか「バンドエイド剥がすような別れ方」だから、バンドエイドの形をした……あれは何だろう？ ケーキみたいな物が置いてあったり、「熱狂の捌け口」っぽい赤いあのゼリーが置いてあったり、期別曲へのリスペクトが込められたジャケ写を作っていただいて、それがすごく好きなんですよね～。あっ、バンドエイドはクラッカーだったんですね！ 知らなかった!!

――番組では、ほかにもアルバム『My respect』に収録された5期生曲「Just a sec.」について語る場面もありました。

