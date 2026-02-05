日々の疲れやストレスで心身が疲弊していませんか？そんな現代人に朗報です！全長400mの日本一長い吊り橋「三島スカイウォーク」が、県内外の温泉・スパ全9施設とコラボレーションし、心と体を深く癒す究極のプラン 「空と湯の“ととのい”プラン」 の販売を開始しました。

雄大な富士山を望む絶景とスリル満点のアクティビティで心を解き放ち、その後に訪れる至福の温泉タイムで全身を“ととのえる”。この特別な旅は、2026年2月16日（月）から4月26日（日）までの期間限定。春の伊豆・箱根エリアを存分に満喫できる、またとないチャンスを見逃さないでください！

心と体が「ととのう」！三島スカイウォークの特別な癒し旅

三島スカイウォークが提唱する「絶景と発散」に、今回は「温泉・スパでのリラックス」という要素が加わりました。活動的な楽しみの後に、ゆったりと温泉に浸かって心身をリセットする。これこそが、最近注目されている「ととのい」や「ウェルビーイング」に繋がる体験です。

静岡県は、環境省のデータによると温泉利用宿泊施設数が日本一という、まさに「温泉大国」です。この豊かな温泉資源を活かした今回のプランでは、三島スカイウォークの入場チケットやロングジップスライドなどの体験コンテンツと、県内外の全9施設の温泉・スパの入場料やお食事がセットになった、複数のプランが用意されています。中には愛犬と一緒に楽しめる施設もあるというから驚きです！

友人同士のグループ旅行や卒業旅行、ご家族や愛犬とのドライブなど、様々な旅のシーンで活用しやすいように工夫されています。アクティビティで体を動かした後に温泉で癒される、完璧な一日をこのプランでデザインしてみてはいかがでしょうか？

日本一の吊り橋「三島スカイウォーク」の魅力

「絶景と発散。」をコンセプトに、訪れる人々を魅了し続ける三島スカイウォーク。全長400mの吊り橋から一望できるのは、息をのむような富士山と駿河湾の大パノラマ。この開放感あふれる景色を前にすれば、日頃の悩みもちっぽけに感じられるはずです。

スリル満点！体を動かす人気アクティビティ

三島スカイウォークの魅力は絶景だけではありません！体を動かして思いっきり「発散」できる、アドベンチャー感満載のアクティビティも充実しています。

ロングジップスライド

往復560mのロングジップスライドは、まるで鳥になったかのように大空を滑空する爽快感！眼下に広がる街並みや富士山に向かって滑り降りる体験は、日常では味わえない非日常感でアドレナリンが沸き立つこと間違いなしです。友人や家族と一緒に滑れるので、盛り上がること間違いなし！

フォレストアドベンチャー・三島スカイウォーク

自然をそのまま活かしたフランス発祥のアウトドアパーク。アドベンチャー、キャノピー、キッズの3コースがあり、小さなお子様から大人まで、レベルに合わせて楽しめるのが魅力です。森の中で体を動かすのは、最高の気分転換になりますよ。

ゴーゴーバギー

自然の地形を活かしたワイルドなコースをバギーで走り抜ける、まさに冒険気分を味わえるアクティビティ！パワフルなバギーでどんな道も走り抜ける爽快感は、ストレス発散にもってこいです。

エリア別！「ととのい」を深める9つの提携温泉・スパ

それでは、この「空と湯の“ととのい”プラン」で提携している個性豊かな9施設を、エリアごとに見ていきましょう。きっとあなたの心に響く「ととのい」の場所が見つかるはずです。

【御殿場エリア】富士山を望む絶景温泉

日帰り温泉施設 木の花の湯

御殿場プレミアム・アウトレット敷地内という好立地！圧巻の富士山ビュー露天風呂が最大の魅力です。サウナや自家源泉の良質な湯に浸かりながら、四季折々の富士山の表情を独り占めできる贅沢なロケーションは、まさに究極の癒し空間。湯上がりにはご当地グルメも楽しめますよ。

レンブラントスタイル御殿場駒門

健康や美容に良いとされるバナジウムを豊富に含む、富士山の伏流水を使用しているのが特徴。地下100mから汲み上げられた恵みの湯で、心ゆくまでリラックス。人生という旅の途中で、富士山の恵みを全身で感じてみませんか？

【三島エリア】市街地からアクセス抜群の癒し

三島市内にありながら、富士山を望む開放的なロケーションが自慢の日帰り温浴施設。広々とした露天風呂や多彩な内湯、サウナで、四季折々の景色とともに温泉を楽しめます。食事処や休憩スペースも充実しているので、時間を忘れてゆったり過ごすのにぴったりです。

【箱根・湯河原エリア】歴史と自然が息づく名湯

箱根湯寮

「古民家風の里山温泉」をコンセプトにした日帰り温泉施設。見晴らしの良い露天風呂や本格的なロウリュウでリフレッシュした後は、囲炉裏を囲んで味わう本格炭火焼料理も格別です。箱根の自然に包まれながら、どこか懐かしい日本の原風景で上質なひとときをどうぞ。

箱根小涌園 ユネッサン

水着で楽しめる温泉アミューズメントパーク！ワイン風呂やコーヒー風呂といったユニークな変わり風呂、流れるプールやウォータースライダーなど、お子様も大喜びすること間違いなし。ゆっくり過ごしたい方には、本格日帰り温泉「元湯 森の湯」や貸切風呂もおすすめです。

The Ryokan Tokyo YUGAWARA/おふろcafé HITOMA

源泉かけ流しの温泉はもちろん、文豪の町・湯河原ならではのインク作り体験や、小田原漁港から届く新鮮な海鮮ランチなど、温泉地の滞在を日帰りでも深く楽しめる施設です。旅の途中に立ち寄って、文化的な体験も一緒に楽しんでみてはいかがでしょうか。

【熱海エリア】海を一望する開放感あふれるスパ

熱海最大級の日帰り温泉施設「オーシャンスパ Fuua（フーア）」。最大の魅力は、まるで海に浮かんでいるかのような感覚を味わえる、全長約25mの露天立ち湯！相模灘を一望する絶景の中で日常を忘れ、心身ともにリフレッシュできる、まさに至福の空間です。

【伊豆エリア】特別な鉱石と愛犬との温泉体験

伊豆長岡温泉 弘法乃湯 長岡店

「温泉かけ流し」はもちろんのこと、秋田県玉川温泉の「北投石」と、オーストリアの「バドガシュタイン鉱石」をふんだんに使用した温浴施設として知られています。これら珍しい鉱石の恩恵を受けながら、贅沢な湯浴みを体験できます。2025年3月にはプライベートサウナもリニューアルオープン予定とのこと、ますます楽しみですね！

愛犬と楽しむ温泉旅館 伊豆修善寺 絆＋

修善寺温泉の歴史ある名湯をかけ流しで楽しめるだけでなく、なんと愛犬も一緒に温泉体験ができる施設です！愛犬専用の足湯や、200坪を超える天然芝の屋外ドッグラン、約80畳の屋内ドッグランも完備。愛するワンちゃんとの絆を深める、特別な温泉旅が実現します。

お得に「ととのう」！プランの価格と予約方法

具体的なプラン内容は多岐にわたりますが、嬉しいことにこの「空と湯の“ととのい”プラン」を利用すると、通常セット料金と比較して最大800円もお得になるんです！

絶景とスリル満点のアクティビティで思いっきり体を動かし、その後に上質な温泉で心ゆくまでリラックス。この「発散」と「ととのい」の最高の組み合わせが、お得な価格で手に入るのは、まさに最高のコスパと言えるでしょう。単なる観光に留まらない、心と体に深い満足感をもたらす「体験」への投資だと考えれば、これほど魅力的なプランはなかなかありません。

さて、一番知りたいのは「どうやって利用できるの？」という点ですよね。

: 2026年2月6日（金）より順次公開予定

【実用アドバイス】

人気の施設ばかりなので、特に週末や祝日は早めの予約がおすすめです。また、各施設の「本プラン適用時間」は通常の営業時間と異なる場合がありますので、必ず予約サイトで詳細を確認してからお出かけくださいね。

この春は「空と湯の“ととのい”プラン」で最高の思い出を！

三島スカイウォークの「空と湯の“ととのい”プラン」は、絶景を堪能する感動、アクティビティで体を動かす爽快感、そして温泉で心身を癒す安らぎが一つになった、まさに 「巡って楽しい“ととのい”」 を提供する画期的な企画です。

春の行楽シーズンにどこへ行こうか迷っているなら、ぜひこの静岡・箱根エリアでの「ととのい」旅を検討してみてはいかがでしょうか？友人、家族、恋人、そして愛犬と、それぞれの楽しみ方で最高の思い出を作ってくださいね！私もこの機会に、心ゆくまで「ととのい」を体験しに行きたいと思います！

「空と湯の“ととのい”プラン」概要

三島スカイウォーク 施設情報

: 空と湯の“ととのい”プラン: 2026年2月6日（金）～4月26日（日）予定: 2026年2月16日（月）～4月26日（日）: 全9施設（御殿場2、三島1、箱根・湯河原3、熱海1、伊豆2）: 通常セット料金と比較して最大800円お得: 9：00～17：00（イベントやシーズン、天候により変更の可能性あり）: 年中無休: 〒411-0012 静岡県三島市笹原新田313: 大人1,100円～ 中高生500円～ 小学生200円～

※吊橋料金は変動価格制となります。

: 普通車400台、大型車最大28台: 東京方面から約90分、名古屋方面から約180分: 三島駅より路線バスで25分: 055-972-0084

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。