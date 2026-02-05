日本ハムの新庄剛志監督が、YouTubeチャンネル『（パーソル パ・リーグTV公式)PacificLeagueTV』で公開された動画に登場。日本ハムに復帰した有原航平について語った。

新庄剛志監督

「また一緒に野球やろうよ」

菊池柚花から「ファイターズは有原投手であったりとか、新戦力も増えましたけども、その辺りの注目ポイントはありますか?」と問われ、新庄監督は球団の姿勢について言及。「ファイターズという球団はどんな形で出ていかれても、どんな形で出したとしても、最終的にはみんな連れ戻して、『また一緒に野球やろうよ』っていうすごく優しくて、温かい球団だなと。有原くんにもね」と、チームとしての価値観を強調した。

さらに話題は、かつての教え子へと広がり、「だから今度は上沢くんも帰ってきてほしいなっていう気持ちも、ものすごくありますね」と冗談っぽく語ると、これに反応したのが、ソフトバンクの小久保裕紀監督。小久保監督はすかさず「いや、上沢は渡せんよね(笑)」「ただでさえ(有原の)180イニングあるのに」と切り返し、スタジオの笑いを誘った。

なお、有原の移籍については、小久保監督自身も「移籍はあるかなみたいなのはありましたけど、日本ハムとは思わなかった。電話かかってきた時はびっくりしました」と振り返っていた。