乃木坂46井上和「豆まきのお豆が余ったらどうしていました？」母が作ってくれた“節分豆アレンジレシピ”を紹介

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。2月3日（火）の放送では「節分」にまつわるエピソードを語りました。

◆「お菓子に持って行ってました」

井上：2月3日ということで節分ですね！ 皆さんは豆まきしましたか？ 私は福豆まき「長浜招福祭」に参加させていただきました。来てくださった皆さま、本当にありがとうございました！ そして今も、私の目の前に節分のお豆が置いてあるんですけど、聞こえるかな……。

――カシャカシャ（豆を揺らす音）

井上：おっ、ASMRができそう（笑）。「食べたり投げたりしても大丈夫ですよ」ってことなので、食べていいですか（笑）？

――ポリポリ（豆を食べる音）

井上：うん、おいしい！ ちなみに、皆さんは豆まきのお豆が余ったらどうしていましたか？私のお母さんは、お豆に（火にかけて溶かした）砂糖をからめてくれたんですよ。そうすると、お豆の周りに砂糖がコーティングされてすごくおいしいんです。お友達の家に行くときのお菓子にそれを持って行ってました。

――ポリポリ（豆を食べる音）

井上：手が止まらない……はい、もうそろそろやめときます(笑)。昨日（2月2日）の授業で「今月は私の誕生日！」なんて話をさせていただいたんですけど、お豆もとってもおいしいからうれしい！ だけど、“ケーキでもいいな～”なんて思ったり、思ってなかったり……（笑）。まあまあ、お豆もすごくうれしいですけど、鬼さんが持ってくる!? そんなシチュエーションがあるんですか（笑）。じゃあ、この豆はまかないほうがいいのかな（笑）？

ほかにも、番組では乃木坂46のニューアルバム『My respect』に収録されている5期生曲「Just a sec.」について話す場面もありました。

