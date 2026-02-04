Jリーグは4日、明治安田Jリーグ百年構想リーグにおいて対戦カードごとに最適なユニフォームカラーを選択できるよう、東洋インキ株式会社のユニフォーム配色選択ツール「Lioatlas® UFP（リオアトラスユーエフピー）」を導入することを発表した。



「Lioatlas® UFP（リオアトラスユーエフピー）」は東洋インキ株式会社が提供する誰にでもやさしい色彩を提供するカラーマネジメントコンセプトであり、Jリーグ全60クラブのユニフォームのデータベースの中から、それぞれの対戦カード毎に識別がしやすいユニフォームの組み合わせを簡単に選ぶことが可能になるとのこと。新たなユニフォームをデザインする際、識別しやすい色を提案するデザインモードも搭載しているという。

Jリーグはツール導入の背景について次にように説明している。

「サッカーにおいて、ユニフォームカラーの組み合わせは重要な要素であり、適切なユニフォームカラーの組み合わせは試合に関わるすべての人にとって、良い影響をもたらします。一方で、水色と白など、類似した色の組み合わせの場合は、試合環境（天候や照明など）によって識別がしづらい場合があります」

「また、日本全体で約320万人いる色の区別がつきづらい色弱者の方への配慮や、色覚の多様性に対応するカラーユニバーサルデザインの観点でも、適切な組み合わせを選択する必要があります」

「各クラブとも協力の上、すべての人にとってより見やすい試合環境を構築することを目指し、本ツールを試験導入することとなりました。今シーズンから本ツールを元に対戦カードごとの組み合わせを設定し、各クラブの確認を経て組み合わせを決定します」