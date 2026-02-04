今井翼が語る「時」の記憶：時計に刻まれた人生の物語をラジオで深掘り

あなたの腕に輝く時計には、どんな物語が秘められていますか？時を刻む道具以上の意味を持つ時計に魅せられる全ての人へ、心揺さぶる特別な時間が訪れます。

人気ラジオ番組『BEST ISHIDA presents Tick Tock Talk♪』に、俳優の今井翼さんが登場。彼の人生を彩る時計との出会いや、知られざるエピソードをクロノス編集長が深掘りします。

俳優・今井翼が明かす、時計と人生の物語

俳優として、音楽活動家として、そしてフラメンコを通じてスペイン文化特使にまで就任された今井翼さん。その多彩なキャリアは、まさに「時」が紡ぎ出す無限の可能性を体現しています。

2月8日、15日、22日の3週にわたって、彼が愛用する時計、そしてその時計が刻んできたであろう人生の転機や思い出が、ラジオで紐解かれます。中学2年生で事務所に入所し、音楽劇「マリウス」やミュージカル「ゴヤ」といった舞台、ドラマ「おじさんはカワイイものがお好き。」、映画「TELL ME」など、幅広いジャンルで活躍されてきた今井さん。特にスペイン文化への深い愛情は、彼の人生に新たな彩りを与えてきたことでしょう。

私たちが普段知り得ない、時計にまつわる秘話が語られることに期待が高まります。

「時」を深掘りするラジオ番組『Tick Tock Talk♪』の魅力

この番組は、時計専門誌『クロノス日本版』編集長の広田雅将氏がパーソナリティを務め、時計をこよなく愛するゲストと共に「時」にまつわるトークを繰り広げます。時計との出会い、それにまつわる人生の転機、そしてゲストがこれまで歩んできた「時」そのものに深く耳を傾けるのがこの番組の醍醐味です。

単なる時計の機能紹介に留まらず、その背景にある文化や哲学、そして何よりも人々の感情にスポットを当てることで、時計への新たな視点を与えてくれます。時計ファンはもちろんのこと、歴史や文化、そして人々の物語に興味がある方なら誰でも楽しめる、奥深い内容が魅力です。

番組情報

時計が映し出す、人生の価値観

BEST ISHIDA presents 『Tick Tock Talk♪』TokyoFM毎週日曜日 20:00～20:30

広田編集長との熱い時計談義を通じて、今井さんの時計に対する深い愛情や、時計選びのこだわりがきっと明らかになるはずです。時計が単なる時間を知る道具ではなく、持ち主の価値観や生き様を映し出す鏡であることを改めて感じさせてくれるでしょう。

番組を聞けば、あなた自身の時計に対する見方も、少し変わるかもしれませんね。もしかしたら、新たな「相棒」となる一本を探したくなる衝動に駆られる可能性もあります。

番組を聴き逃してしまっても大丈夫。後日、YouTubeにてアフタートークが配信されるとのことなので、こちらもぜひチェックしてみてください。

時計文化を支える「BEST ISHIDA」の情熱

この素敵な番組を届けてくれるのが、日本最大級の規模を誇る正規時計販売店「BEST ISHIDA」です。彼らは単に時計を販売するだけでなく、時計を熟知したプロフェッショナルなスタッフが、一人ひとりに最適な一本との出会いをサポートしています。

現代のニーズに合わせ、オンライン接客も展開しており、遠方にいても店舗にいるかのように時計を選び、楽しむことが可能です。

「ISHIDA新宿」を拠点に、表参道エリア最大級の「ISHIDA表参道」や、札幌の「ISHIDA N43°」、日本初の「TimeVallée Azabudai Hills」、そして「ブライトリングブティック銀座」など、全国各地に展開する店舗は、まさに時計愛好家にとっての聖地と言えるでしょう。

彼らの深い知識と情熱が、私たちと時計の豊かな関係を築く上でどれほど重要か、改めて感じさせられます。

あなたの「時」を刻む、新たな物語へ

今井翼さんのエピソードを聞きながら、あなたにとっての「時」とは、どんな物語を紡いでいるのか、そしてあなたの腕にある（あるいはいつか持ちたい）時計には、どんな想いが込められているのか、ぜひ考えてみてください。

ラジオから流れる今井さんの声が、あなたの時計への愛をさらに深め、新たな発見へと誘ってくれることでしょう。2月の放送をどうぞお聴き逃しなく！

