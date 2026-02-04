コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）準々決勝が3日に行われ、アルバセテ（2部）とバルセロナが対戦した。

アルバセテは、1月14日に行われたラウンド16でレアル・マドリードと対戦し、3－2で勝利。準々決勝への切符を手にした。クラブ史上初のコパ・デル・レイ優勝へ、2戦連続の金星となるか。

対するバルセロナは、1月15日にラシン・サンタンデールに2－0で勝利して準々決勝進出。コパ・デル・レイ最多となる通算32回の優勝を誇るバルセロナとしては、連覇に向けて負けるわけにはいかない一戦だった。

試合は39分、バルセロナが先制。マーカス・ラッシュフォードが敵陣左サイドでボールを奪うと、フレンキー・デ・ヨングへとつなぎ、最後はボックス内に侵入したラミン・ヤマルが左足でゴール左隅に決めきった。

バルセロナの1点リードで折り返した試合は、後半もバルセロナが主導権を握る。そして56分、左CKの場面でキッカーのマーカス・ラッシュフォードが蹴ったボールを、ロナルド・アラウホが頭で流し込み、バルセロナがリードを2点に広げる。

2点を追うアルバセテは87分、敵陣右サイドでFKのチャンスを得ると、キッカーのボールに対してハビ・モレノが飛び込みながら頭で合わせてゴール。ここで1点を返した。

しかし、アルバセテの反撃はここまで。バルセロナが2－1でアルバセテに勝利し、コパ・デル・レイ準決勝に駒を進めた。

この後、アルバセテは8日に行われるセグンダ・ディビシオン（ラ・リーガ2）第25節でアウェイにてデポルティーボと対戦。バルセロナは、7日に行われるラ・リーガ第23節でホームにマジョルカを迎える。

【スコア】

アルバセテ 1－2 バルセロナ

【得点者】

0－1 39分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

0－2 56分 ロナルド・アラウホ（バルセロナ）

1－2 87分 ハビ・モレノ（アルバセテ）