DFBポカール準々決勝が3日に行われ、レヴァークーゼンとザンクトパウリが対戦した。

公式戦3連勝中のレヴァークーゼンは、ブンデスリーガでは勝ち点「35」の6位につけており、勝ち点「1」差で消化試合数が1つ多い5位ライプツィヒを追っている。対するザンクトパウリは、冬の移籍市場でアビスパ福岡から安藤智哉、京都サンガF.C.から原大智を獲得した一方で、リーグ戦ではここ6試合勝利から遠ざかっており、降格圏の17位に沈んでいる。

藤田譲瑠チマと安藤が先発し、原がベンチ入りした一戦は、ボールを保持するレヴァークーゼンに対し、5－4－1で構え、カウンターの機会をうかがうザンクトパウリという構図。スコアが動いたのは32分、ジャレル・クアンザーが右サイドからボックス内へロングパスを蹴り込むと、カロル・メッツはクリア。これが甘くなったところをマルタン・テリエが回収してそのままシュートし、ゴール左隅にシュートを突き刺した。

先制されたザンクトパウリは、縦に素早い攻撃でゴールに迫っていくが、なかなかゴールを決めきれない。前半は、レヴァークーゼンの1点リードで終えた。

追いつきたいザンクトパウリは、ハーフタイムにルイス・オッピーとマティアス・ペレイラ・ラーゲに代わってマノリス・サリアカスとリッキー・ジェイド・ジョーンズが途中出場する。しかし、レヴァークーゼンからボールをなかなか奪えず、チャンスを演出できないまま時間が経過していく。

すると63分、レヴァークーゼンは右CKからショートでつなぐと、ボックスからやや離れたところからアレイクス・ガルシアが浮き球のパス。これにパトリック・シックがゴール前でうまく合わせ、リードを2点に広げた。

ザンクトパウリは80分、途中出場のリッキー・ジェイド・ジョーンズが負傷交代し、代わって原大智が途中出場。新天地でのデビューを果たした。

しかし、攻撃の手を緩めないレヴァークーゼンは、後半アディショナルタイム2分にもヨナス・ホフマンの得点で加点。そして試合はこのまま終了。レヴァークーゼンが2－0でザンクトパウリに勝利し、準決勝へ駒を進めた。なお、藤田譲瑠チマは68分までプレーし、安藤智哉はフル出場を果たした。

この後、両チームは共に7日のブンデスリーガ第21節の試合に臨む。レヴァークーゼンはアウェイでボルシアMG、ザンクトパウリはホームでシュトゥットガルトとそれぞれ対戦する。

【スコア】

レヴァークーゼン 3－0 ザンクトパウリ

【得点者】

1－0 31分 マルタン・テリエ（レヴァークーゼン）

2－0 63分 パトリック・シック（レヴァークーゼン）

3－0 90＋2分 ヨナス・ホフマン（レヴァークーゼン）