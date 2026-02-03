Mrs. GREEN APPLE大森元貴「苦しかったよ〜不安だったよ〜！」ドームツアーで感じた音の環境の難しさを明かす

Mrs. GREEN APPLEの大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。1月26日（月）の放送では、2025年に開催された5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を、リスナーから届いた感想メッセージとともに振り返りました。――Mrs. GREEN APPLEは、2025年10月から12月にかけて、バンド史上初となる5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を開催。愛知、北海道、福岡、大阪、東京の全5会場で計55万人を動員。さらに2026年1月1日におこなわれた生配信では、本ツアー「BABEL」の映画化が今夏に公開予定であることも発表されました。ミセス先生こんばんは！ 10月25日の「BABEL no TOH」を観に行きました！ 特に印象深いのは「Ke-Mo Sah-Bee」です！ スクリーンに映し出される文字化けする歌詞や、「怒り」を前面に出した演出から、つながりを信じているなかで伝えたいことが伝わらない、人の世に対する憤りが感じられる場面だったと思います。あのときの思い出は、これからもずっと自分のなかに残り続けるものになるとともに、ミセスの皆さまにとても感謝しています！（福島県 22歳 男性）大森：「Ke-Mo Sah-Bee」ね！ どかーっとなってね！ 言語が分断されたところを演出していましたけども。「Ke-Mo Sah-Bee」も、「EDEN no SONO」（2019年、2020年開催）ぶりですか？藤澤：そうだね！大森：なので、ストーリーラインの0章から……ということですよね！「EDEN」の「Ke-Mo Sah-Bee」って印象深いですからね。それをやったという……久々の「Ke-Mo Sah-Bee」はどうでしたか？ 若井の16分連打！ ギターソロの！若井：もう腱鞘炎になるかと思ったよ、俺（笑）！大森：むしろ今までならなかったなと思いますけど！ あなたのプレイングで！若井：「Ke-Mo Sah-Bee」は、ずーっと右手が大変よ！大森：そうだよね！藤澤：「Ke-Mo Sah-Bee」のときって、3人とも立ち位置がバラバラで。大森：私は前にいて、2人は塔の上にいましたね！藤澤：で、バンド隊の皆さんも顔が見えないなかで、このドームの大きさ、このテンポ感の曲で息を合わせるっていうのは……もう“信じる！”という気持ちでやっていたよね。若井：信じた！大森：信じた？ 特に誰を信じた？藤澤：特に元貴の歌声！ でも、みんなそうだと思う！大森：いやー……俺……苦しかったよ〜！ 不安だったよ〜！藤澤：そうなのよ！ まあ、細かい話になっちゃうけど、音が……大森：（会場が）大きいとね！藤澤：そう、回ってくるから。大森：音の環境が難しかったりしますよね！ いくらイヤーモニターを着けているとはいえね！藤澤：そうそう！ ドラムの音とかも、ときどき難しく聞こえる瞬間もある！ だけど、元貴の声だけはクリアに聞こえるから。若井：うんうん。藤澤：たぶん、演奏隊のみんなが元貴の歌声を信じて（笑）。大森：俺は、じゃあ誰を（笑）？若井：そういうことになるよね（笑）。元貴は何を頼りにやっているんだ？ っていう。大森：みんなよ！ 何十メートルも離れていたけど……あれ、50メートルぐらい離れていた？ もっと？若井：そのくらいだと思う！大森：50メートルぐらい離れているなかで、目をつぶったりとかして、りょうちゃん（藤澤）と若井が耳の真横にいるみたいな気持ちでやっていたかな。ドームって大きいから、音が何秒か遅れちゃうじゃん。で、僕はど真ん中で歌っていると、メインスピーカーっていうのがメインステージの方にありますから、そこから出た音って僕も何秒か遅れて聞こえて、回り込みがあるなかで……そのためにイヤーモニターがあるんだけど。そのなかでも、りょうちゃんの“ンチャンチャンチャンチャ”（キーボードの音）、若井の“デケデケデケデケ”（ギターの音）を信じて……みたいなね。なんか、楽しかったですね！ 難しかったけど。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info