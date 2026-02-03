アビスパ福岡は3日、同クラブに所属するMF松岡大起について、海外クラブへの移籍を前提とした手続きおよび準備のため、チームを離脱することを発表した。なお、松岡の今後については、決定次第クラブを通して伝えられる。

松岡は2001年6月1日生まれの現在24歳。サガン鳥栖U－18在籍時の2018年6月6日、天皇杯JFA全日本サッカー選手権大会でトップチームデビューを飾った。翌年6月には、高校3年生にしてクラブ史上初のトップチーム昇格を果たす。鳥栖では3年間にわたって活躍し、2021年8月に清水エスパルスへ完全移籍。2023年3月にはカンピオナート・ブラジレイロ・セリエB（ブラジル2部）のグレミオ・ノヴォリゾンチーノへ期限付き移籍し、自身初の海外挑戦を果たしたが、同クラブで出場機会は得られず、期限付き移籍期間満了後にはアビスパ福岡へ完全移籍した。

福岡では加入初年度から定位置を確保し、2024明治安田J1リーグでは36試合出場2ゴールを記録。2025明治安田J1リーグでも、全38試合中36試合のピッチに立ち、1ゴールを挙げていた。

明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンドは今週に開幕予定で、WESTグループに入った福岡は、8日に本拠地『ベスト電器スタジアム』にてファジアーノ岡山と対戦する。開幕5日前というこのタイミングで、松岡にとって自身2度目の海外リーグ挑戦が明かされた。