CCCMKホールディングスは2月2日、「Vポイント運用」誕生1周年を記念し、2つのキャンペーンを開始した。

Vポイント運用は、証券口座の開設不要で、Vポイントを使って手軽に投資の疑似体験ができるサービスとして、2025年3月4日にサービスを開始した。資産運用への関心が高まる一方で、「難しそう」「リスクが不安」と感じる人も多いなか、ポイントで始められる身近な投資体験として、幅広い世代から支持を集めてきた。

サービス提供開始から1周年を迎えることを記念し、2月2日より、お得な2つのキャンペーンを実施している。

必ずもらえる、合計100万ポイント山分けキャンペーン

キャンペーン期間中に、Vポイント運用のサービス利用規約に同意し、1ポイント以上を新たに追加した人を対象に、Vポイント100万ポイントを山分けでプレゼントする。なお、すでに同サービスを利用している場合は、エントリーしても山分け対象外となる。キャンペーン期間は2026年2月2日～3月31日まで。

最大10,000ポイントが当たるキャンペーン

キャンペーン期間中に500ポイント以上を追加した人の中から、抽選でVポイントをプレゼントする。進呈内容は、1等が10,000ポイントで1名、2等が100ポイントで100名、3等が5ポイントで89,000名となる。キャンペーン期間は2026年2月2日～3月31日まで。