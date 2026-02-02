住み替えたいが“いつ、いくらで売れるか”分からない…不動産売却時の不安を軽減する一建設のサービスとは？

“一歩先を行く手の届く贅沢”をテーマにした情報紙「ビズスタ」から、社会で活躍するビジネスパーソンのウェルネスなライフスタイルに役に立つ最新情報をお届けするTOKYO FMのラジオ番組「ビズスタ THE REAL WELLNESS」（毎週土曜7:25～7:30）。「ビズスタ」編集長・佐原雅之がパーソナリティをつとめます。1月31日（土）の放送は、一建設株式会社 ライフデザイン事業部 事業戦略推進課の福永夕太さんをお迎えして、一建設のサービス「ラクいえ売却」について伺いました。佐原：住み替えを考えたとき、不動産の売却時にいろいろな悩みが生じ、躊躇してしまう方もいらっしゃいます。そこで、住み替え時の悩みを軽減する「ラクいえ売却」について福永さんに伺います。福永：よろしくお願いします。佐原：日本は住み替えが少ないと言われていますが、まずはその理由を教えていただけますか？福永：ライフスタイルや家族構成の変化に合わせて住み替えたいと考える人は多いのですが、実際には“いつ、いくらで売れるのかが読めない”という不安が大きな壁になっています。先に新居を購入すると、資金が確定しないまま進めることになり、結果としてダブルローンのリスクを抱えてしまうケースも少なくありません。こうした不透明さが、日本の住み替えを難しくしている要因だと考えています。佐原：そういった住み替え時の悩みを解消するのが「ラクいえ売却」なんですね。福永：はい。まさにそうしたお客さまの声から生まれたサービスです。売却と購入を同時に進められる仕組みで、一建設が直接、物件を買い取ります。そのため、新しい買主を探す期間が不要になり、売却時期と資金計画を明確にしたうえで、安心して次の住まい探しを進めていただけます。佐原：売却後の住まいに関してちょっと心配です。福永：ご安心ください。一建設に売却後、最長1年間・家賃なしでそのまま住み続けられるフリーレント制度をご用意しています。住み替えを急がず、時間と気持ちに余裕を持って新居を探していただけるため、仮住まいの賃料や二重引っ越しといった負担もありません。さらに、引っ越し費用のサポート制度もご用意しています。佐原：キャッシュバック制度もあると伺いました。福永：今のご自宅の引渡しから1年間を目安に売却を進めていく形になりますが、あらかじめ設定したキャッシュバック基準額を上回る価格で売却できた場合、その利益の一部をお客さまに還元する仕組みです。“今売るべきか、待つべきか”と悩む必要がなく、納得感を持って住み替えの判断をしていただける点も特徴です。佐原：不動産売却時の悩みを軽減する内容が揃っていますね。＜番組概要＞番組名：ビズスタ THE REAL WELLNESSパーソナリティ：佐原雅之（ビズスタ編集長）放送日時：毎週土曜7:25～7:30番組サイト：https://www.tfm.co.jp/podcast/wellness