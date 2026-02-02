Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「不思議な、初めての感覚だった」55万人動員ドームツアーでライブ初披露の“没入”の裏側を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月26日（月）の放送では、2025年に開催された5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を、リスナーから届いた感想メッセージとともに振り返りました。――Mrs. GREEN APPLEは、2025年10月～12月にかけて、バンド史上初となる5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」を開催。愛知、北海道、福岡、大阪、東京の全5会場で計55万人を動員した本ツアー。2026年の元日におこなわれた生配信では、この「BABEL」の映画化が今夏公開予定であることも発表されました。私は「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜」に続き、「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」の最終日に参加してきました！ ライブの中でひろぱ（若井）が、「んーーWanteD! WanteD!」と言った瞬間、まさかセットリストに入っていると思わなくて思わず叫んでしまいました！ ここでミセス先生に質問です。今回のセットリストはどのように決めたのですか？ この先のフェーズ3も楽しみにしています！（千葉県 15歳）大森：セトリね！ どうでした？▼「BABEL no TOH」セットリスト▼藤澤：いやー……『おもちゃの兵隊』を……いつぶりですか？大森：「The ROOM TOUR」（2019年開催）じゃない？藤澤：「The ROOM TOUR」ですよね！若井：お〜！藤澤：これ、めちゃくちゃよかった！ 演奏していてすごく気持ちよかったし。今回のこの「BABEL no TOH」ならではの演出もあって！ バンド感と、「BABEL」感と……みたいなところの良さが出てた！大森：若井はどうですか？若井：僕はね……『ダーリン』が好きだね！大森：おー！ 塔が出てからの。若井：ライブ映像も公開されていますけれども……『ダーリン』、良くなかったか……!? ライブで披露するのは初だったんだけど。大森：意外とね！若井：『ダーリン』にしかない雰囲気があったよね！ それがすごく良くて。ライブの中でも新しいところに行けたというか。だし、「BABEL」の中でもすごくハイライトになっていたし。大森：どんな景色だったの？ 2人は、メインステージの塔の上だったじゃないですか。藤澤：まず、僕らの塔の上からは会場全体が、来ているみんなが見渡せるんだよね！ どの方角にいる人も。その中で『ダーリン』をみんなが噛みしめて聴いてくれていたりとか、最後一緒に「darling darling～」って歌ってくれているんですよ、心の底から。その表情が、胸にグッとくるというか。自分がライブをしているんだけど、自分も『ダーリン』の中にいるというか……その感覚。たぶん若井が言っていた感じに近いと思うんだけど。大森：「自分もその中にいる」っていうのは、どういう感じなんですか？若井：なんだろうね。『ダーリン』が、そこを包んでくれている感じ。藤澤：ああ、そうだね！ そうそう。大森：自分たちが演奏しているんだけど、自分たちもその世界の1人みたいな？若井：そうそう！ なんか、“放ってる”！ ライブって、基本的に“放つ”というか、“届ける”みたいな感じなんだけど、一緒に心地よくなっている雰囲気。藤澤：そう！ 本当にそう！大森：イマーシブ（没入型）ですね……！若井：『ダーリン』という曲の流れに自分も乗って、身を任せているじゃないけど、身を預けているじゃないけど……でも演奏はしているし、みたいな……不思議な、初めての感覚だった！大森：あ、初めてだったんだ！若井：うん！ 初めてだった！大森：へ〜！ いいね！ キャストも100人以上いてね！ すごかったですよ！藤澤：そうなんです！大森：今回、お芝居もあったしパフォーマー的な部分もあるけど、ダンスもしてもらうから、一律で“キャスト”って呼ばせてもらっていたんだけど。本当に皆さん愛情深くやってくださって、世界観をぎゅっと作り込んでくれたので、嬉しかったなと思っております。だから、セトリの流れもそうだけど、「BABEL」の世界がずっと続いていたのは、いろいろな人の尽力があってこそだなと思って。これはもう、夏の映画も楽しみにしていてほしいなと思うんですけど。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info