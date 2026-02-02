日本代表DF冨安健洋が長いリハビリを経て、ようやくピッチに戻ってきた。

エールディヴィジ第21節が現地時間2月1日に行われ、冨安と板倉滉の“日本代表コンビ”を擁するアヤックスはエクセルシオールと対戦。ベンチスタートの冨安は80分にジョルシー・モキオとの交代で左サイドバック（SB）に入り、加入後初出場を果たした。試合はアヤックスがミカ・マルセル・ゴッツの2ゴールでリードを奪うも、74分からの5分間で2点を返され、2－2のドローに終わっている。

冨安にとってはアーセナル在籍時の2024年10月以来実に484日ぶりの実戦復帰に。昨年夏にはアーセナルとの契約を双方合意の上で解除し、以降はケガの治療とリハビリに専念。半年以上に渡る無所属期間を経て、今冬に加入したアヤックスでもメンバー外が続いていたが、ようやく“キャリア再開”となった。

そんな冨安は試合後に自身の公式インスタグラム（＠tomiyasu.t）を更新し、復帰を果たした心境と周囲への感謝を次のように綴った。

「まずはこの長いリハビリを近くで支えてもらった人々に感謝、そして信じて待ってくれたファンの方々に感謝したいです！ 簡単な道のりではなかったですが、皆さんがいてくれたからまたこうして戻って来れたと思っています。まだ自分の中でも第一歩踏み出しただけっていう感覚ですし、一歩ずつ確実に歩んでいくしかないですが、必ず前に進んでいけると信じてこれからもやり続けていきます」

「たくさん頂いた恩を返すためには、何よりも僕がピッチで楽しく走り回っている姿を見せることが一番だと思うので、またプレーしている姿をたくさん見せられるように今までと変わらずひたむきに取り組んでいきます！ ありがとうございます！」

なお、アヤックスを率いるフレット・フリム監督はエクセルシオール戦での冨安について「冨安が出場した瞬間から少し落ち着きを取り戻したのがわかると思う。彼がテンポを作って、選手たちを助けようとした。だからこそ、経験豊富で、試合への適応力があり、安定感のある選手をもっと多く必要としているんだ」とコメントしていた。

【動画】冨安健洋の復帰戦でのプレー集