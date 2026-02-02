プレミアリーグ第24節が1日に行われ、トッテナム・ホットスパーとマンチェスター・シティが対戦した。

トッテナム・ホットスパーは、直近のリーグ戦5試合で3分2敗と未勝利が続いており、前節終了時点で14位に沈んでいる。トンネルを抜け出し、リーグ戦6試合ぶりの白星を手にすることはできるか。

対するマンチェスター・シティは、前節終了時点で首位アーセナルと勝ち点「4」差の2位に位置。そのアーセナルはすでに今節の試合に勝利しているため、食らいつくには勝ち点「3」がほしいところだった。

試合は11分、マンチェスター・シティが先制した。ボール奪取からアーリング・ハーランドがボールをドリブルで持ち運んでからラヤン・シェルキにパス。そのシェルキはボックス手前の右寄りの位置からフェイントを入れてからシュート。ゴール左下に流し込んだ。

先制したマンチェスター・シティはボールをコントロールしつつ、試合の主導権を握っていく。すると44分、マンチェスター・シティが積極的にプレスをかけていくと、ラドゥ・ドラグシンは自陣深くから前方へボールへ蹴り出す。しかし、ロドリがこれを回収して縦パスを通すと、ベルナルド・シウバがボックス内でボールをつなぎ、アントワーヌ・セメニョが決めきってマンチェスター・シティがリード2点に広げた。前半は、マンチェスター・シティの2点リードで終える。

後半に入ると、トッテナムがやや盛り返し、立て続けにチャンスを作り出す。すると53分、シャビ・シモンズが左サイドからクロスを上げると、ドミニク・ソランケが抜け出してシュート。トッテナムが1点を返した。

さらにトッテナムは70分、敵陣でボールを奪ってからコナー・ギャラガーが右サイドからクロス。これにソランケが巧みに合わせ、遂に試合を振り出しに戻した。

追いつかれたマンチェスター・シティは攻勢を強め、チャンスを立て続けに作るが、得点には至らない。

試合はこのまま終了。トッテナムとマンチェスター・シティによる一戦は、2－2の引き分けで幕を閉じた。

トッテナム・ホットスパーは次節、7日にアウェイでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。マンチェスター・シティは、4日に行われるカラバオ・カップ準決勝第2戦でホームにニューカッスルを迎える。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 2－2 マンチェスター・シティ

【得点者】

0－1 11分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）

0－2 44分 アントワーヌ・セメニョ（マンチェスター・シティ）

1－2 53分 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

2－2 70分 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

【動画】ソランケのアクロバティックなゴール トッテナムが遂に追いつく！