今日は2026年2月2日。マイナビニュースが九星気学占いによる「今日の運勢」をお届け! 九星気学とは、生年月日をもとに運勢などを鑑定する占術。各本命星の総合運・恋愛運・金運・仕事運・吉方位を紹介します。

あなたの「本命星」は?

2月4日～12月31日生まれの方は、生まれた年を選びましょう。1月1日～2月3日生まれの方は、生まれた年の前年度を選んでください。

一白水星 1909年・1918年・1927年・1936年・1945年・1954年・1963年・1972年・1981年・1990年・1999年・2008年・2017年生

二黒土星 1908年・1917年・1926年・1935年・1944年・1953年・1962年・1971年・1980年・1989年・1998年・2007年・2016年生

三碧木星 1907年・1916年・1925年・1934年・1943年・1952年・1961年・1970年・1979年・1988年・1997年・2006年・2015年生

四緑木星 1906年・1915年・1924年・1933年・1942年・1951年・1960年・1969年・1978年・1987年・1996年・2005年・2014年・2023年生

五黄土星 1905年・1914年・1923年・1932年・1941年・1950年・1959年・1968年・1977年・1986年・1995年・2004年・2013年・2022年生

六白金星 1904年・1913年・1922年・1931年・1940年・1949年・1958年・1967年・1976年・1985年・1994年・2003年・2012年・2021年生

七赤金星 1903年・1912年・1921年・1930年・1948年・1957年・1966年・1975年・1984年・1993年・2002年・2011年・2020年生

八白土星 1902年・1911年・1920年・1929年・1947年・1956年・1965年・1974年・1983年・1992年・2001年・2010年・2019年生

九紫火星 1901年・1910年・1919年・1928年・1946年・1955年・1964年・1973年・1982年・1991年・2000年・2009年・2018年生

※調べ方: 生まれた年の4桁を足し算して10以下にします。11から足し算の結果の数字を引きます。その結果、出てきた数字が星の最初の漢数字になります。

一白水星

総合運 気の遠くなるような長い道のりでも、今日のあなたは頑張れそう。そしてその様子を見ている人たちの、励みになるでしょう。作業をする場所の環境を変えるとさらに運気がアップします。場所自体変えるのもいいですし、いつもの場所を整えるのも効果あり。

恋愛運 大勢で過ごすと恋のチャンスが訪れる今日は、イベントがあるなら参加しましょう。時間がないなら、今日は参加表明をするだけで、恋愛運に刺激を与えるのでそれでも大丈夫。恋人のいる人はダブルデートがおススメです。

金運 今日はプレゼントや貰い物の多い日です。あまり欲しくないようなものでも、実はお金に替わるのでもらっておきましょう。またわらしべ長者のように、どんどん別のものへと変わっていって大金に化ける可能性が大。きれいに保存しておきましょう。

仕事運 お金を稼ぎたいという意欲が増す今日は、自己アピールをしながら積極的に仕事を引き受けられます。自分自身の能力を的確に把握しているので、信頼がおけるのも素晴らしいところ。副業を探すのにも適しているので、探してみてください。

吉方位1 南

南 吉方位2 北

二黒土星

総合運 明らかにチャンスだと思えるようなことが起こり、あなたは冷静さと大胆さをうまく打ち出せます。今日つかんだチャンスは、夕方からすでにその威力を発揮。さらに明日以降も続くので、浮き足立たずに次の手を考えて進んでいきましょう。

恋愛運 頼もしい年上の人という印象を与えることができる今日は、年下からの人気が絶大。あなたの中でちょっとタイプではないと思っていても、案外ツボにはまるのでコミュニケーションを取ってみましょう。年下も候補に入れると恋愛運上昇。

金運 ここは思い切ってお金を使うという場面と、ここはきっちり節約するという場面があり、そこをうまく判断していける日。意義のあるお金の使い方ができるというだけで、大きな達成感を得るでしょう。緩急が上手につけられて、金運は上昇気流に。

仕事運 今日は人前に出て何かを発表、プレゼンや企画説明など注目される機会の多い日。しかも有能な人だと思われやすいので、ライバルに差をつける絶好のチャンスです。反論は無視して、今日は言いたいことを思い切り伝えてください。

吉方位1 東

東 吉方位2 南東

三碧木星

総合運 今日はなかなか予定通りに物事が進まない反面、寄り道したおかげで新しい発見があるような日。だから無理に予定通り進めようとせず、流れに任せるのが〇。肩の力を抜いて、フットワークを軽くしていると柔軟に対応できるでしょう。

恋愛運 あと少しで親密になれそうなところまで来ています。ただそこで緊張してしまって、ちょっとした失敗をしてしまうでしょう。あなたは失敗だと思っても、それが実は相手の心に響いてしまうので面白い一日。あなたの新しい魅力が発見できます。

金運 誰かに勧められて断り切れずに買ってしまう、ということがありそうな日。今日は誰かとお金に関する話はしないのが賢明です。勧誘や売り込みの電話も早めに切り上げ、まずはその商品を検索して評判などを見てからにしましょう。

仕事運 壁にぶつかることが出てきそうな一日。ただそこで無理に進もうとせず、過去を振り返ってみるのです。すると以前に同じことが起こっていて、そこでどう対応したのかわかるでしょう。するりと壁を抜けることができます。

吉方位1 西

西 吉方位2 北西

四緑木星

総合運 あなたの周りの人たちが、バラバラになっていくのを感じます。それぞれ方向性や価値観が異なるために起こっていること。あなたが無理に取りまとめようとしなくても、大丈夫です。あなた自身を見つめ直すきっかけになるでしょう。

恋愛運 隠していたことがばれてしまうような一日。でも言いづらかったことなので、かえって助かることもありそうです。これを機会に関係性を見直したり、前よりも親近感が湧いたりして、距離が縮まるでしょう。特別な関係に発展します。

金運 お金に関する情報がたくさん入ってくるので、精査するのが大変になりそう。でもここは腰を据えてじっくりマネーについて学ぶ良い機会だととらえて。貯蓄だけではなく運用というのも面白いことがわかり、世界の経済も見えてくるようになりそうです。

仕事運 表舞台よりも裏方に徹したくなる今日は、率先して縁の下の力持ちを引き受けましょう。見ていないようでみんな見ていて、あなたを高く評価し始めます。あなた自身も、ちょっと新しい仕事のやり方を身に着けて、スキルが上がるでしょう。

吉方位1 西

西 吉方位2 北西

五黄土星

総合運 今日の行動は、すべての評価につながっていくので慎重に。勢いで開けた扉も、開けっ放しではいけません。始めたことは最後までやる、時間と約束は守るなど、きちんとした行動を。すると些細なミスもカバーしてもらえ、計画通り進んでいけます。

恋愛運 年齢性別に関係なく、こうして欲しいと思うことがあればきちんと伝えましょう。特にパートナーのいる人は、そこで遠慮しないこと。今日は率直なコミュニケーションが、さまざまな誤解やすれ違いを拭い去り、良好な関係へと導いてくれます。

金運 勧められたままに保険を契約したり、ま新しい投資手法に魅力を感じたり。今日のあなたは新鮮なものに目がいく一方で、安易な判断が多そうです。一度その道の専門家に話を聞くなど、しっかり調べてからにしましょう。ガラッと見方が変わります。

仕事運 今日はこまめにオンとオフの切り替えをすることが大切です。ちょっと疲れやすくなっているので、無理をせず休息を多く取ること。仕事は早めに切り上げて美味しいものを食べたり、お風呂でリラックスしたりするなど癒やしの時間を増やして。

吉方位1 東

東 吉方位2 南東

六白金星

総合運 あなたのちょっとした一言が相手の心に刺さったり、逆に誰かの一言がいつまでも心に残ります。それをネガティブに捉えず、ポジティブに捉えるのです。すると全体が動き出して、停滞していた空気が流れだすでしょう。

恋愛運 好きな人にだけこっそり、何かをしてあげましょう。その人にだけ特別に高いコーヒーを淹れる、その人のどこかを耳元で褒めるのです。「おや？」と思ってあなたを意識し始めるでしょう。恋人同士でもこれは有効。新鮮味が増します。

金運 欲しいと思って買ったものがすぐに値下がりしたり、別のお店ではもっとお得に買えたりして、がっかりしそうな一日。今日はそれを教訓に、すぐに買わず調べる癖をつけましょう。青い小物を身に着けると冷静さがアップします。

仕事運 あなたのセンスがキラリと光る一日。「ここはこうしたほうが良い」と思ったら、率直にアドバイスを。上司や取引先から太鼓判を押されて、同僚の妬みも買ってしまいそうだけど気にしないことです。頭角を現すチャンスです。

吉方位1 南東

南東 吉方位2 なし

七赤金星

総合運 もっと上へ、もっと先へと気持ちは高まるのですが、身体がついていかないかも。最近少し無理をしていたと感じるなら、今日はとにかく休養を取って、ゆっくり眠りましょう。気がかりなこともありますが、それは元気を取り戻してから。

恋愛運 復縁を望んでいたあなたなら、相手の近況が耳に入ってくるかも。あなたを気にかけている友人が、橋渡し役になってくれるので遠慮せず、メッセージを運んでもらって。まずは交流を復活させることから始めましょう。

金運 欲しいと思ったものをその場で手に入れないと、今日は取りこぼしてしまう日。次に来たときはもうなくなっていますので、今日は何とかして手に入れておきましょう。また欲しいものを持っている知人に交渉してみると、簡単に譲ってくれる可能性も高い日です。

仕事運 職場の派閥争いなどに巻き込まれて、面倒な時間が増えそうです。でも今日のあなたはそこを割って入って、白黒つける役割。みんなが納得する形で終われるので、早めに決着をつけて、あとは仕事に専念しましょう。あなたの株も上がります。

吉方位1 西

西 吉方位2 東

八白土星

総合運 思ったことをそのまま口にしてしまい、少し摩擦が生まれそうな人間関係。発してしまったら取り返しがつかないので、今日はひと呼吸置いてから口にしてください。今日は温かい飲み物が心を落ち着けてくれるので、朝起きたらまず何かホットドリンクを。

恋愛運 ずっと想っていた相手から、信頼を得ることができます。それが特別な感情に変わる可能性もありますが、今はその信頼を勝ち取った幸せを噛み締めましょう。恋心よりも揺るぎないものなのですから。誠実な交流を心掛け、信頼度を積み重ねて。

金運 いろいろなものが循環していく日ですから、悪い流れをつくらないことが一番。良い人なんだけどお金にだらしないという人とは、今日は距離を置いて。それよりもうまくお金を動かしている人から学ぶと、循環が良くなり金運倍増です。

仕事運 難しい仕事を任されますが、今日のあなたはやる気満々。ただ今までに引き受けている仕事を疎かにしやすいので、きちんとそちらにも対処することを忘れずに。ひとりで全部やろうとするのではなく、仲間に任せるとどれもうまくいくでしょう。

吉方位1 東

東 吉方位2 南東

九紫火星

総合運 さまざまな人とたくさん話をする機会に恵まれます。そこで自己主張するのではなく、人の意見にはいろいろあるなと感心できるあなたは大きな成長のとき。今後の支えにもなってくれる人と出会い、今日は充実した一日になるでしょう。

恋愛運 人を大切にしたいという気持ちが高まって、自然と優しくなれる今日は、モテ度も大幅アップ。あちこちから熱い視線を浴びて、舞い上がってしまうでしょう。今日はすぐに取捨選択するのではなく、平等にお話してみましょう。

金運 出ていったぶんだけ入ってくるというような金運ですから、お金には困らないでしょう。ただどんどん遣って良いわけではなく、あくまでもお小遣い程度に留めるのが長続きの秘訣。補助金や助成金にもツキがあるので、今日はいろいろ調べてみましょう。

仕事運 大きな問題が起こっても「なんとかなるさ」という姿勢を持てる今日は、そんなあなたを見て周りも癒やされます。考えても仕方

大きな問題が起こっても「なんとかなるさ」という姿勢を持てる今日は、そんなあなたを見て周りも癒やされます。考えても仕方のないことは考える必要なし、と言ってのけましょう。職場の空気も軽いものになって、ムードメーカー的存在に。 吉方位1 南

南 吉方位2 北

