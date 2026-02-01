今日の運勢は？ ★2026年2月2日（月）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月2日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月2日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？趣味や推し活などに夢中になれそう。好きなことに没頭していると、不安な思いなどが消えていくようです。子供のころに習ってみたかったものに挑戦してみるのも良いでしょう。今日のあなたは「こうすれば上手くいく」というビジョンがしっかりと見えているようです。リーダーシップを発揮して周りと一緒に仕事などを行ってみて。想像以上のことができるようです。願いごとなど叶う可能性アリ。チャンスかなと思ったら勇気を持って飛び込んでみましょう。行動したことがきっかけとなり、良い方向へ進んでいくようです。大切な人からもらったものを身につければさらに運気アップ。パートナーや恋人と話をしていると、心が安定してくるようです。お互いが良い距離感を保てるように、ゆっくりでも良いので考えなどを伝えてみて。二人が好きなカフェなどがおすすめ。仲間や友人と話をしていると、やる気スイッチが入りそう。なんとなく思っていたことを言葉にすると、思考や気持ちの整理もできるようです。目標を達成するためにも、計画を立てると良いでしょう。趣味仲間の中で気になる人ができるなど、恋愛に動きがあるかも。自分の気持ちと向き合ってみると良いでしょう。日中は自然が多い場所などに出かけると、身体の調子も整いそう。ちょっと怠けたい気分になってしまうかも。周りのことが気になってしまうなど、集中力が続かない場合は、換気をするなど気分が入れ替わるようなことを行ってみて。酸っぱい食べ物で開運を。今日は、心と身体を整えるようなことを行ってみて。久しぶりに好きなものを食べにいくのもアリ。楽しい気持ちで一日を過ごすようにすれば、仕事なども上手くいきそう。さらに部屋の片付けでリフレッシュ。インスピレーションに恵まれるようです。ひらめいた場所に足を運んでみると、さらに学びが得られるかも。毎日が充実するようなアイデアが浮かんだら、家族などに共有すると良いでしょう。急に仕事が増えるかもしれませんが、得意なことはテキパキと行えることでしょう。ちょっと苦手なものなどは、午前のうちに済ませるなど対策を。全て済んだ後は自分にご褒美を。周りの人のサポートをするなど、忙しい一日になりそうです。喜んでもらえると嬉しい気持ちになることでしょう。夜は自分がリラックスできる時間を持つと◎。ストレッチなどを行い身体をほぐしましょう。言いたいことがあるのにタイミングが合わないといった、もどかしい気持ちになってしまうかも。気持ちを切り替えて出来ることからやってみましょう。明るい音楽やラジオを聞いてモチベーションアップ！立春を機に、見えない存在からのサインがより明確に届き始めます。ふと目にした言葉や偶然の再会に、これからの指針が隠されているかもしれません。心を緩め、春の訪れとともに動き出す新しいご縁を、大切に育んでください。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/