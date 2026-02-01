新型ベントレー・コンチネンタル GT S／GTC S登場｜スーパースポーツの思想を受け継ぐ、史上最強のSモデル

圧倒的な存在感と研ぎ澄まされたパフォーマンス。その両立をさらに高い次元で実現するモデルとして、新型コンチネンタル GT SおよびGTC Sが登場した。2026年1月29日、ベントレーモーターズは、かつて限定モデルとして登場したスーパースポーツから着想を得たこの2台を発表し、コンチネンタル・シリーズの世界観をよりダイナミックな方向へと押し広げている。

【画像】圧倒的な存在感とパフォーマンスを追求した、ベントレー新型コンチネンタル GT SとGTC S（写真17点）

第4世代となる新型コンチネンタル GT Sは、「S」バッジを冠するモデルとして史上最速かつ最もパワフルな存在だ。開発の主眼は、単なるラグジュアリーGTの枠を超え、ドライバーを中心に据えた俊敏な走りの追求。最新のハイブリッドパワートレインと、これまでコンチネンタル GT スピードにのみ採用されてきた先進的なシャシーテクノロジーを融合することで、パフォーマンスを重視するドライバーに向けた明確なキャラクターが与えられている。

心臓部には、680PSと930Nmを発揮するハイパフォーマンス・ハイブリッドパワートレインを搭載。先代GT Sと比較して130PS、160Nmという大幅な向上を果たし、0-100km/h加速は3.5秒、最高速度は306km/hに達する。4.0リッターV8クロスプレーンエンジンの鼓動は、スポーツエキゾーストによってより鮮明に引き出され、走行シーンに高揚感あふれるサウンドスケープを添える。このパワートレインは、出力やトルクのみならず、総合的なパフォーマンスにおいても、かつて象徴的存在であったW12スピードのパワートレインを上回る水準に到達している。加えて、純電動モードで最大80kmの走行が可能という点も、現代的GTとしての完成度を高める要素だ。

その圧倒的な動力性能を支えるのが、「ベントレー・パフォーマンス・アクティブ・シャシー」である。アクティブ・オールホイール・ドライブ、ツインバルブダンパー、前後左右のトルクベクタリング、48V電源によるアクティブ・アンチロールシステム「ベントレー・ダイナミック・ライド」、そして新世代ESC制御ソフトウェアまでを統合。さらに、コンチネンタル GT Sとして初めて電子制御リミテッド・スリップ・デフとオールホイール・ステアリングを採用し、ベントレー史上最もドライバー志向のセッティングが完成した。ESCをフルに作動させた状態では高い安定性を確保しつつ、ダイナミックモードではリアに適度なスリップを許容。ESCを完全にオフにすれば、スロットル操作ひとつで車両挙動を操る、より刺激的な世界が立ち上がる。

スポーティな個性は、エクステリアデザインにも明確に表現されている。ブラックライン・スペシフィケーションによるダーク仕上げのフロントロワースポイラーや、グロスブラックのマトリックスグリルが、精悍で引き締まったフロントフェイスを形成。ブラックのウイングエンブレムと「BENTLEY」レタリングが、Sモデルならではの存在感を強調する。ベルーガブラックのドアミラーキャップやサイドシルエクステンション、リアディフューザーが全体のトーンを引き締め、ダークティントのフルLEDマトリックスヘッドランプには、プレシジョンデザインと呼ばれる精緻なディテールが与えられた。リアにはダークティントのテールランプとスポーツエキゾースト専用のテールパイプフィニッシャーを装備し、走りの資質を視覚的にも訴えかける。

足元には22インチ・10スウェプトスポーク・アロイホイールを標準装備。シルバー仕上げに加え、グロスブラックやブライトマシンド加工を施したバリエーションも用意され、好みに応じた演出が可能だ。インテリアに目を移すと、Sモデル専用のツートーンレザーとフルーテッドシートが、走りを重視した空間を構築。ステアリングホイールやシート、ドアインサートなどにはダイナミカ素材が用いられ、触感と視覚の両面でスポーティな質感を高めている。ピアノブラック・ヴェニアを基調とした室内は、エクステリアのブラックラインと呼応する統一感を持ち、オプションとしてハイグロス・カーボンファイバーや多彩な仕上げも選択できる。

ラグジュアリーGTとしての優雅さと、スーパースポーツ由来の鋭さ。その二律背反を高次元でまとめ上げた新型コンチネンタル GT SおよびGTC Sは、単なる派生モデルにとどまらない。ドライバーの感性に深く訴えかける、新たな到達点である。