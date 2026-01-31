クリスタル・パレスは30日、アストン・ヴィラからコートジボワール代表FWエヴァン・ゲサンを獲得したことを発表した。

背番号は「29」に決定し、ゲサンは今シーズン終了までとなるレンタル移籍で加入することになり、金額は明らかになっていないものの、契約には買い取りオプションも含まれていることが発表されている。

現在24歳のゲサンはニース（フランス）の下部組織出身で、2020年1月にトップチームデビューを果たし、ローザンヌ・スポルト（スイス）やナント（フランス）へのレンタル移籍を経験。2023年夏にニースに復帰し、2024－25シーズンは公式戦42試合出場で13ゴール10アシストを記録する活躍を見せ、リーグ戦4位に終わったクラブの年間最優秀選手にも選出された。また、2024年6月にコートジボワール代表デビューを果たし、通算19試合出場で3ゴールを挙げている。

そして、2025年8月に最大3000万ポンド（約63億円）ほどと見られる移籍金でアストン・ヴィラに加入し、ここまで公式戦21試合に出場していたが、2ゴールを記録するにとどまっていた。

そうしたなか、日本代表MF鎌田大地も所属するクリスタル・パレスへの加入が決定したゲサンはクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「本当に、本当に興奮している。長い間この瞬間を待ち望んでいた。新しいチームメイトとプレーできることを楽しみにしている。僕たちのクオリティを考えれば、何かを成し遂げられると信じている」

また、クリスタル・パレスのスティーブ・パリッシュ会長も「エヴァンは楽しみな才能の持ち主で、南ロンドンでの舞台で大きく活躍してくれると確信している。彼の加入によって、シーズン後半戦でプレミアリーグとヨーロッパリーグにおいて更なる飛躍を目指す私たちの前線の選択肢がさらに広がることになった」と期待のコメントをしている。