「あと1つ空いている」ドジャース、開幕ロースター枠が残り1人になった！…

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手を補強している。さらなら補強が予想されるドジャースだが、キケ・ヘルナンデス内野手との再契約についても注目が集まっている。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が言及した。

タッカーの加入によりドジャース打線は一気に厚みを増し、ドジャースは過去8シーズン連続でナ・リーグの得点数とwRC+で1位または2位という異常な安定感を誇る。

すでにスタメンには大谷翔平選手やムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手らお馴染みの顔ぶれが並んでおり、控えにはミゲル・ロハス内野手、アンディ・イバネス内野手、ダルトン・ラッシング捕手が入るだろう。

そこにアレックス・コール外野手やキム・ヘソン内野手、アレックス・フリーランド内野手らも入ることが予想されるが、まだロースター枠は1つ空いている。この枠こそが、ヘルナンデスのために空けられていると考えられるだろう。

去就に注目の集まるヘルナンデスについてステフェン氏は「アクティブロースターには野手枠があと1つ空いており、外野を守れる選手がほぼ確実にそのポジションを埋めるだろう。現時点ではコールが最有力だが、左肘手術から復帰したエルナンデスとの再契約の可能性は常に残されている」と言及した。

