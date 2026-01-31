BCリーグ・栃木ゴールデンブレーブスの成瀬善久が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で28日に公開された動画に出演。天才だと思ったバッターを明かした。

坂本勇人のバッティングに衝撃

天才だと思った選手を聞かれ、成瀬は「2010年に初めて対戦したんですけど、ジャイアンツの坂本勇人」と、坂本の名前を挙げながら、当時4年目だった坂本との勝負(自身は7年目)を回想。

その日の対戦について、「1打席目に三振をとったんですよ、1番バッターで。で、2打席目か3打席目にホームラン打たれたんですよ」と語り、序盤は優位に立ちながらも、一発を浴びたことを明かした。

さらに、「その時に打たれた球がインコースのクロスファイアで、僕当時、130キロ後半ぐらいしか出ないんですけど、141～42キロぐらいのインコース真っ直ぐを、ボール球をさばかれたんですよ」「東京ドームで、中段に持ってかれて」と、内角いっぱいに決まった渾身のストレートを、スタンド中段まで運ばれたと振り返った。

また、対戦後の坂本のコメントも強く印象に残っていたようで、「で、本人もどうやってたかわかんないってコメントしてるんですよ。初めて対戦して打たれたっていうイメージでは、やっぱすげえなって」「ちょっと甘くなったら打たれるんですけど、しかもボール球で打たれたんだと思って」「初見でそれって今までなかったんで」と、初対戦とは思えない対応力を称賛した。

さらに、セ・リーグ移籍後は対戦機会も増え、「ヤクルトに移籍してもそうですけど嫌なんですよ。毎回どんどん合わせてくるんですね。1打席目に凡打しても、徐々に良い当たりしてくるんです。吸い込まれてくっていうんですかね、投げたボールがバットに。みたいな感じはちょっとありましたね」と明かしていた。