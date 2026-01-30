ABEMA（アベマ）は30日、DAZN（ダゾーン」のコンテンツが視聴可能なプラン「ABEMA de DAZN」の価格改定を発表した。2026年1月30日（金）より、月額料金がこれまでの4,200円（税込）から3,800円（税込）となった。

「ABEMA de DAZN」価格改定概要

【月額プラン】4,200円／月→3,800円／月（※新料金）

【年額プラン／一括払い】32,000円／年→30,000円／年（※新料金）

【年額プラン／月々払い】3,200円／月→3,000円／月（※新料金）

学生（※高校生、専門学生、短大生、大学生、大学院生が対象）を対象とした年額16,000円（実質 月額1,333円）で視聴が可能になる「ABEMA de DAZN 学割プラン」も提供中。こちらの価格改定は行われていない。

【学割プラン／一括払い】16,000円／年

【学割プラン／月々払い】1,600円／月

「ABEMA de DAZN」は、スポーツ・チャンネルDAZNで配信されているサッカーをはじめとする一部コンテンツを、ABEMAにて視聴できる有料プラン。2024年2月にサービスが開始された。来月6日（金）に開幕を迎える明治安田Jリーグ百年構想リーグに加え、今年6月から7月にかけてカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国で行われるFIFAワールドカップ26の全試合も視聴も可能となっている。