今日の運勢は？ ★2026年1月31日（土）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年1月31日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月31日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？胸のときめきに従って動いていくことで、運気がアップする日です。やってみたいと感じていたことを、心のままにやってみましょう。思い立ったらすぐに行動するといいでしょう。あなたらしく1日を過ごしましょう。今日は、他の人の意見や価値観よりも、ご自身がどう感じるか、どう考えるかを優先していくことで、良い展開がやってきそうですよ。どこかに旅行に行く計画を立てましょう。なるべく遠くに行くプランにするといいでしょう。ご自身が行きたいと感じる場所に行ってみることで、運気を上げることができるでしょう。パートナーがいる方はパートナーとの時間を大切にしたり、パートナーをお探しの方はロマンチックな気持ちに浸る時間を作ると良い日です。ロマンス映画をみたりして過ごすのも良いでしょう。本を読んだり、勉強をしたりする時間をつくると良いでしょう。お仕事などで必要な知識や情報を深めるのも良いでしょう。スキルアップのために、資格取得を目指すのも良いですよ。夢や希望について考えると良い日です。あなたは今後、どんな自分になっていきたいと考えていますか。ご自身の理想を明確にしていくことで、これから何を優先していくべきなのかがはっきりしてくるでしょう。これからのお金の使い方について考えていきましょう。どこに投資をして、どこを節約していくかなど、しっかりと明確にしていくことで、貯蓄を増やすことにつながっていくでしょう。ご家族との時間を大切にすることで、運気がアップするでしょう。ご家族と一緒に暮らしている方は、団欒の時間を楽しむと良いでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡をしてみると良いでしょう。ヨガをしたり、瞑想する時間をつくりましょう。ご自身としっかり向き合い、ご自身が求めるものがなんなのか、明確にしていきましょう。フラットな気持ちや考え方が運気アップの鍵になります。お仕事運が良い日です。すぐにでも、今後の目標などを明確にしていくことで、運気がアップしていくでしょう。ご自身のビジョンを正確にもっていることは、あなたの強みになるでしょう。生活習慣を見直すと良い日です。早寝早起きや、健康的な食事、適度な運動など、変えていきたいと思っていたことがあるのなら、今日から行動することで運気が上がっていくでしょう。亡くなった親しい方や、ご先祖さまへの感謝をすることで、運気がアップする日です。お墓参りができるのであればそれが1番ですが、心の中でご自身の想いを伝えるだけでもやってみると良いでしょう。あなたの中から湧いてくる問いに対するすべての答えは、あなたの内側にあります。内臓や骨の感覚から、内側の答えを感じることができるでしょう。それが直感です。目や耳で周囲の状況を感じ、触覚が手ざわりを感じ、香りや味が混ざりあう感覚に意識を向ければ、カラダの五感以上の直感が、世の中について教えてくれるかもしれません。直感はあなたを個人の高次の目標へと導くでしょう。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/