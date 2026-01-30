全国無料のBS放送局『BS10』は30日、2月6日（金）19時キックオフの明治安田J1百年構想リーグ 地域リーグラウンド WEST第1節のV・ファーレン長崎対サンフレッチェ広島を全国無料で生中継することを発表した。

当日は18時から両クラブの昨シーズンハイライトや明治安田J1百年構想リーグの見どころ＆展望を、豪華OB解説陣が徹底解説するスペシャル企画をお届けする。8年ぶりにJ1昇格を果たしたV・ファーレン長崎と、Jリーグ屈指の名門であるサンフレッチェ広島の「PEACE MATCH」は2018年8月以来。平和への願いを込めた注目の一戦を生中継する。

放送概要

V・ファーレン長崎 vs サンフレッチェ広島

2月6日（金）18時～（19時キックオフ）

解説には豪華メンバーを迎え、試合の魅力をお届け予定

放送形態

BS10（全国無料放送）

※公式アプリ「つながるジャパネット」・コネクテッドTVでの配信はございません。BS放送でお楽しみください。

全国無料放送の『BS10（ビーエステン）』

BS10ではゴルフ・野球・バスケットボール・サッカーといったスポーツ中継を全国無料でお届けしております。さらに、日本一の長寿クイズ番組に認定された「BS10 パネルクイズ アタック25」や、映画・ドラマ・旅などの豊富な番組ラインナップで、視聴者の皆様がワクワクするような放送局を目指してまいります。