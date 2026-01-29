個人投資家の桐谷広人さんが、YouTubeチャンネル『All Aboutマネー』のライブ配信に出演し、読者や視聴者から寄せられた投資や株主優待にまつわる質問に回答してくださいました。

◆Q. 儲けた財産は、最終的にどうするのでしょうか？

「桐谷さんは、これまでに築いてきた財産を最終的にどうしようとお考えでしょうか。差し支えなければ、教えてください」（匿名希望さん）

◆A. 「今のところ、具体的には思いついていないです（笑）」（桐谷さん）

『月曜から夜ふかし（日本テレビ）』で同様のことを聞かれるまで、永遠に今の優待生活が続くのではないかと思ってた節がありました。

でも70歳を過ぎていますし、優待株をたくさん持ち続けていると、どんどん資産も増えてしまうので、最終的にどうするか考えなきゃいけないのですが……。今のところはまだ、使い道を思いついていません。

私は独身ですし、妹が3人いますがみんな結構裕福なので、私を当てにしているわけでもなく……。普段から質素な暮らしにも慣れてるので、なかなか贅沢することもできません。国に没収されてしまう前に、何とかしなければとは思っています。やはり、どこかに寄付するとかでしょうか。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

1949年広島県出身。将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

文＝All About 編集部