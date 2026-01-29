やす子が“復讐したい”人物とは「NGの…」　芸能界の処世術は「基本イエス」

映画『HELP/復讐島』(1月30日公開)の公開直前イベントが29日、都内で行われ、お笑い芸人のやす子が登壇した。

同作は、『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』(22)や『スパイダーマン』シリーズ(02,04,07)を生み出すなど、ヒーロー映画の名手として名高いサム・ライミ監督の最新作。

普段の迷彩服ではなく、劇中の主人公・リンダをイメージした会社員風のスーツ姿で登場したやす子。「やす子が復讐したいのは、NGの絶叫系の仕事を入れてくるマネージャーさんです! よろしくお願いします!」とハイテンションで、“復讐したい”人を明かしながら、挨拶した。

「芸能界を生き抜くサバイバル能力」について聞かれると、やす子は「『休んだほうがいいよ』って言ってくるタレントさんは罠だと思ってます。『休め』って言って席を奪おうとしてるんだ! って」と持論を展開。続けて「若槻千夏さんなんですが、『やす子ちゃん休んでいいんだよ』って言われて、悪魔だな～って」と、実名を挙げて笑いを誘っていた。

改めて、自身の芸能界を生き抜くサバイバル能力については、「やっぱり芸能界はサバイバルです。スタッフさんやマネージャーさんが言ったことに対しては基本イエスと答えるのが私のサバイバル術かもしれません」と処世術を語った。

