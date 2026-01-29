「あの竹下通りを歩いたあの日」を覚えていますか？誰もが夢中になったマリオンクレープと、定番のコンバース オールスター®が奇跡のコラボレーションを実現！この記事では、遊び心満載の限定デザインスニーカーの魅力と、自分だけの特別なカスタマイズ方法を徹底解説します。あなたの足元から、甘くて楽しい思い出が蘇るはずですよ！

原宿の青春が足元に！夢のコラボスニーカーが誕生

原宿の竹下通りを歩けば、誰もが一度は立ち止まるあの甘い香り、そう「マリオンクレープ」。そして、カジュアルファッションに欠かせない永遠の定番「コンバース オールスター」。この二つのアイコンが、まさかの夢のコラボレーションを果たしました！

この情報を知った時、思わず「これは見逃せない！」と声を上げてしまいました。お気に入りのクレープを食べるように、足元にも甘い魔法をかけられるなんて、想像するだけでワクワクしますよね。

足元で蘇る原宿の味！限定デザインの魅力とは？

今回の主役は、コンバースのプリントカスタマイズサービスで展開される限定デザインです。ベースとなるのは、どんなスタイルにも合わせやすいALL STAR (R) HI / OX ALL WHITE。

どんなデザインが楽しめるの？

一番の魅力は、マリオンクレープを象徴する要素が散りばめられていること。特に心を掴まれたのは、以下のデザインポイントです。

: マリオンクレープといえば、あのレトロで可愛いチェック柄の包み紙ですよね。それがアッパー全体にあしらわれることで、一目で「マリオンクレープだ！」と分かるデザインに仕上がっています。足元から甘い香りが漂ってきそうな雰囲気です。: アッパーのサイドには、まるで絵本から飛び出してきたような、ノスタルジックなクレープのイラストがワンポイントで入っています。シンプルながらも遊び心があり、見るたびにキュンとさせられます。: マリオンクレープのロゴはもちろん、その特徴的な書体でアレンジされた「CONVERSE」の文字が連続的に配置されたデザインも登場。ブランド同士のリスペクトとユーモアが感じられる、ファンにはたまらない仕掛けです。

さらに驚くべきは、左右のアッパーとタン（ベロの部分）で異なるデザインを選ぶことができる点！「右足はチェック柄、左足はロゴパターン」「タンは片方だけクレープの写真入り」など、あなただけのオリジナリティ溢れる組み合わせを楽しめるんです。

これはもう、ファッションアイテムというよりは、 「履けるアート作品」 と言っても過言ではありませんね。自分だけの特別な一足を作る喜びは、この価格以上の価値があると感じました。

憧れのコラボ、その価格と販売期間は？

この特別なALL STARのカスタマイズ価格は、 ￥12,650（税込） です。コンバースのカスタマイズモデルで、これほどアイコニックなブランドとのコラボレーションが実現していることを考えると、この価格設定にはかなり納得感があります。むしろ、自分だけのデザインが手に入ることを思えば、非常にコストパフォーマンスが高いと感じる方も多いのではないでしょうか。

サイズ展開も22.0cmから30.0cmまでと幅広く、多くの方が自分にぴったりの一足を見つけられるのも嬉しいポイントです。

この魅力的なコラボレーションデザインは、以下の店舗とオンラインショップで展開されます。

White atelier BY CONVERSE 原宿店

White atelier BY CONVERSE 福岡店

CONVERSE STORE SENDAI

CONVERSE OFFICIAL ONLINE SHOP

販売期間は、2025年12月26日（金）からスタートし、終了は未定とのこと。「終了未定」という言葉は、いつか終わってしまう可能性を秘めている、ということ。心惹かれた方は、ぜひ早めにチェックして、この特別な機会を逃さないようにしてくださいね！

コラボレーションの背景にある物語：カルチャーを牽引する二つのブランド

今回のコラボをより深く味わうために、両ブランドの魅力に改めて触れてみましょう。

日本の「食べ歩き」文化を創ったマリオンクレープ

マリオンクレープは1976年、渋谷公園通りの一角からその歴史をスタートさせました。翌年には原宿竹下通りに店舗を構え、なんと日本で初めて紙巻きクレープを販売したことでも知られています。現在の「食べ歩き」というスタイルは、マリオンクレープが切り開いたと言っても過言ではないでしょう。

高温で素早く焼き上げる生地は、最初はサクサク、食べ進めるうちにモチモチとした食感に変化。この独特の美味しさと、スイーツ系からお食事系まで幅広いメニューが、長年愛され続ける理由です。今年10月には50周年を迎える老舗クレープリーとして、全国に100店舗以上を展開し、今もなお多くの人々を魅了し続けています。

時代と共に進化する、スニーカーのアイコン「コンバース」

一方、コンバースは1908年にアメリカで創業したライフスタイルブランド。1917年にバスケットボールシューズとして誕生した 「オールスター」 は、今や世界中で愛されるスニーカーの代名詞です。

「ジャックパーセル」や「ワンスター」など、数々の名作を生み出しながら、シューズだけでなく人々のスタイルを彩る多様なアイテムを展開し、「Design Yourself.」というスローガンのもと、常に進化を続けています。

日本の「ストリートカルチャーの象徴」とも言えるマリオンクレープと、世界的なファッションアイコンであるコンバース。この二つのブランドがタッグを組んだことは、単なる商品発表以上の、カルチャー的な意味合いも感じさせてくれます。

まとめ：あなたの足元にも「甘い思い出」を！

今回のコンバースとマリオンクレープのコラボレーションは、まさに「夢の共演」と呼ぶにふさわしいものでした。原宿の思い出が詰まったクレープの甘さや楽しさを、足元で表現できるなんて、本当に素敵ですよね。

私自身も、どのデザインを組み合わせて自分だけの一足を作ろうか、今からあれこれと想像が膨らんでいます。あなたなら、どんなマリオンクレープデザインのオールスターを選びますか？ ぜひこの機会に、自分だけの特別な一足を手に入れて、足元から毎日を楽しく彩ってみませんか。

