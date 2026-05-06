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OUT
9番 小川 龍成 サードヒット ランナー：1、2塁
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OUT
8番 池田 来翔 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
7番 松川 虎生 ファーストライナー 1アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 レフトフライ 3アウト
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OUT
9番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2塁
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OUT
8番 麦谷 祐介 ショートフライ 2アウト
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OUT
ロ0-2オ
7番 野口 智哉 ライトヒット オリックス得点！ ロ 0-2 オ ランナー：2塁
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OUT
1塁ランナー宜保 翔 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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OUT
6番 宜保 翔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁
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OUT
5番 森 友哉 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁
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OUT
4番 Ｂ・シーモア ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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OUT
6番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
5番 石川 慎吾 サードゴロ 2アウト
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OUT
4番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
2番 渡部 遼人 ショートライナー 2アウト
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OUT
1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト
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OUT
3番 髙部 瑛斗 ショートフライ 3アウト
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OUT
2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 2アウト
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OUT
1番 藤原 恭大 ショートフライ 1アウト
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