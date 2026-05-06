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2026.05.06 13:00 京セラドーム大阪
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ロッテ 0 0 0 0 2 0
オリックス 0 2 2 3 0

  • OUT

    9番 小川 龍成 サードヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 池田 来翔 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    7番 松川 虎生 ファーストライナー 1アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 レフトフライ 3アウト

  • OUT

    9番 若月 健矢 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    8番 麦谷 祐介 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    ロ0-2オ

    7番 野口 智哉 ライトヒット オリックス得点！ ロ 0-2 オ ランナー：2塁

  • OUT

    1塁ランナー宜保 翔 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    6番 宜保 翔 ファーストゴロ 1アウト ランナー：1、3塁

  • OUT

    5番 森 友哉 ライトツーベースヒット ランナー：2、3塁

  • OUT

    4番 Ｂ・シーモア ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    6番 寺地 隆成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    5番 石川 慎吾 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 西川 史礁 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 渡部 遼人 ショートライナー 2アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 センターフライ 1アウト

  • OUT

    3番 髙部 瑛斗 ショートフライ 3アウト

  • OUT

    2番 友杉 篤輝 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 ショートフライ 1アウト

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