LINEヤフーが提供するコミュニケーションアプリ「LINE」の国内月間利用者数が、2025年12月末時点で1億ユーザーを突破した。

スマートフォンに紐づくLINEアカウントのうち、1か月に1回以上アプリを起動したユーザー数を基準としたもので、日本国内での利用基盤が改めて浮き彫りになった形だ。

LINEは、2011年の東日本大震災をきっかけに「大切な人とつながるコミュニケーションサービス」として誕生。今年で15周年を迎える。誕生当初から、単なるメッセージアプリにとどまらず、人と人、企業、自治体、情報などをつなぐ“ライフプラットフォーム”を目指し、機能拡張やサービス連携を重ねてきた。

ユーザーと歩んだ歴史を振り返る特設サイトを公開

今回の1億ユーザー突破を記念し、LINEの歩みを振り返る特設サイトが公開された。サイトでは、誕生から現在に至るまでの主な出来事をはじめ、初期のネーミング案や最初のLINEスタンプといった開発秘話、日常利用を支える便利機能の紹介などを掲載している。

また、ユーザーへの感謝を込めた記念壁紙も配布されており、スマートフォン用・PC用それぞれ2色展開でダウンロードが可能となっている。（特設サイトURLは記事末尾に掲載）

オリジナルクッションが当たるSNSキャンペーンも実施

あわせて、国内月間利用者数1億人突破を記念したSNSキャンペーンもスタートした。LINEの公式X（旧Twitter）アカウントをフォローし、対象投稿をリポストすることで応募でき、抽選で10人に「LINE」のアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッションが当たる。

さらに、指定のハッシュタグを付けて「最近LINEでやり取りした相手」について投稿すると、当選確率が上がる仕組みも用意されている。

LINEヤフーは今後も、安全・安心を最優先としたサービス運営を前提に、変化する社会や生活に寄り添いながら、新たな価値創出に取り組んでいくとしている。

キャンペーン概要

① 募集期間

2026年1月29日（木）～2月4日（水）23:59

② 参加方法

・LINE公式Xアカウント（@LINEjp_official）をフォロー

・対象のキャンペーン投稿をリポスト

※ハッシュタグ「#祝LINE国内1億ユーザー」を付けて、最近「LINE」でやり取りした相手について追加投稿すると当選確率がアップ

③ 景品

・「LINE」のアプリアイコンをモチーフにしたオリジナルクッション（抽選で10名）

④ 当選連絡

・当選者には2026年2月13日（金）23:59までに、LINE公式XアカウントよりDMで連絡