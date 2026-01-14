LINEヤフーは1月14日、Netflixと提携し、月額890円からの新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」を発表した。同プランはNetflixに個別に加入する料金と同額で、「LYPプレミアム」の全特典に加え、Netflixの視聴が可能になる。提供開始時期は2026年2月上旬から。

2023年11月にリリースされたLYPプレミアムは、LINE／ヤフー／PayPayのサービスをより便利に利用できる、月額508円（Web版の場合。アプリ版では月額650円）の月額制サービス。

LINEでは、1,500万種類以上のスタンプが使える「LINEスタンプ プレミアム」、100GBまでトーク履歴をバックアップできるプレミアムバックアップ機能、プロフィールを使い分けられるサブプロフィール機能、LINEの送信メッセージを相手に気づかれずに取り消せる機能（未読の場合。7日間以内）などを利用できる。

今回発表された新セットプラン「LYPプレミアム with Netflix」では、LYPプレミアム初となる外部パートナー・Netflixとの協業を実現。Netflixに個別に加入する料金と同額で、Netflixの視聴および、LYPプレミアムの特典が利用できるようになる。具体的な月額料金は下記の通り。

LYPプレミアム with Netflix

広告付きスタンダード：890円

スタンダード：1,590円

プレミアム：2,290円

Netflixの名シーンと、ブラウンやコニーといったLINE FRIENDSがコラボレーションした独自スタンプも配布開始した。同スタンプは「LYPプレミアム」会員に限らず、LYPプレミアム」のLINE公式アカウントを友達追加すれば誰でも利用可能。

また、新セットプランの提供を記念し、Netflixと「LYPプレミアム」の両方を初めて利用するユーザーを対象に、1カ月分の月額料金に相当するPayPayポイントを還元するキャンペーンを行う予定。詳細はプランの提供開始に合わせて案内される。