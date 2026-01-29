江原啓之「更年期からくる苛立ちの可能性もあるので…」“新人いびり”をして、すぐ怒り出すママ友への対処法は？

スピリチュアリストの江原啓之がパーソナリティをつとめ、番組パートナーの奥迫協子とお送りするTOKYO FMのラジオ番組「Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り」。1月25日（日）の放送では、良かれと思って職場に紹介したママ友が“いびり魔”に変貌してしまった……という相談に対し、江原が独自の視点からアドバイスを送りました。私は現在フルタイムパートで働いております。子どもが幼稚園の頃から10数年知り合いのママ友が、私が勤めているパート先を「どうしても紹介してほしい」とのことで、私の職場に入社しました。しかし、2年近く経って仕事ができるようになると、新しく入ってくる人で仕事ができなかったり、自分と気が合わない人をいびるようになりました。そのせいで何人か辞めてしまっています。今回も新しく入ってきた人に「生意気だ」と、本人の前で嫌味を言っているようで、その人が「もう辞めたい……」と私に相談してきました。すごく悩みましたが、私は彼女に「もう少し大人になりなよ。嫌味を言ったり威張ったりしたらみんな辞めてしまうよ」と伝えました。すると彼女は怒り出してしまいました。まさかこんなにすぐに怒る人だと、一緒に仕事するまではわからなかったので、紹介したことを本当に後悔しています。機嫌が良いとすごく明るく楽しそうな人なのに、嫌いな人や、もたもたしている人にすぐ怒る、意地悪する……このような彼女に対して、どのようにすれば良いのでしょうか？（40代後半、女性、パート／アルバイト）――女性が多い職場経験が豊富な番組パートナーの奥迫は、自身の経験を踏まえ「その人にストレートに『みんな辞めてしまうよ』と言うよりも、『（そういう言い方をして）あなたが誤解されてしまったら、もったいないと思う』と伝えます」と、相手を認めつつ諭す手法を提案。これを受け江原は、相談者がハッキリ注意したことは間違いではないとしつつも、相手の女性の変化に注目しました。江原：これね、本当にケースバイケースだから難しいんだけど、相談者さんがおっしゃったこと自体に、間違いはないと思います。こういうことをハッキリ言うのは。ただ、（年齢的に）ちょっと更年期的な精神の苛立ちとか、そういうのもあるかなと、ちょっと思います。そうなると、やっぱり今までは寛大だったり、お友達同士として明るく楽しくしているのを見ていて、今までだったら寛大に見られたことが、そう思えなくなっちゃったり。本当のことを言うことは良いんだけど、（これまで長年の関係性がありつつ）それで「彼女は怒り出してしまいました」というのは、ちょっと感情的でしょう？――さらに、「言い方の工夫」が大切だと語る江原。厳しい言葉をぶつける前に、まずは相手の体調や背景を思いやるアプローチを勧めます。江原：だから、やはり言い方なのかな？「最近、あなた身体は大丈夫？」とかね。そういう言い方をしたほうがいいかもしれないです。「疲れてるんじゃない？」とか。あと、同性だから言いやすいってあるじゃないですか。これ、男性が言うとセクハラみたいになっちゃうから。でも、同性だったら、「自分がそうなんだけど、最近そういう身体のほうは大丈夫？」とか言い合って、分かってあげられるところもあるんじゃないかなって思うんですよね。あまりにもつらそうだったら、専門の（レディース）クリニック（を勧めてあげる）とか。そういうことと精神的な寂しさって、結構一緒になるところが多いですよね。だから、更年期を支えるのというのは、周りの愛情だったりしますよね。同じ更年期でも、やっぱり理解があるのと無いのって結構違うように思えるんです。――江原は過去にレディースクリニックへの取材経験があることに触れ、「ホルモンの治療などは意外としにくかったりもするけれど、もし必要だったら行ってみるのも良い」と、あらためて医学的なケアの重要性も示唆しました。さらに、番組パートナーの奥迫からは「エステなど、人の手から発せられる愛に触れることも有効」とのアドバイスも。江原：あらためてになりますが、相談者さんがおっしゃることは悪いことじゃないけど、やっぱり、人はいろいろだから。悔やんだり後悔したりすることがあるかもしれませんが、悔やむ必要は全くないと思いますよ。そこは理解してください。＜番組概要＞番組名：Dr.Recella presents 江原啓之 おと語り放送日時：TOKYO FM／FM 大阪 毎週日曜 22:00～22:25、エフエム山陰 毎週土曜 12:30～12:55出演者：江原啓之、奥迫協子