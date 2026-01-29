資生堂ジャパンとマツキヨココカラ&カンパニーは3月21日、「アネッサ マルチ コントロールUV ジェル」(参考小売価格1,628円)を全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗(一部店舗を除く)とマツキヨココカラオンラインストアで発売する。

アネッサ初のメンズ向けUVケア商品が登場

アネッサは2025年、マツキヨココカラ&カンパニーとの共同企画として「アネッサ パーフェクトUV ブラッシュオンパウダー」を発売した。メイクの上から簡単にUVを塗り直したいという生活者ニーズを捉え、日経トレンディ業界別ヒット2025「美容部門」で入賞するなど、SNSを中心に話題となった。

共同企画第2弾では、アネッサ史上初となるメンズ肌向けUVケアアイテムを発売する。

男性の日焼け止め使用率の低さに着目

アネッサは「男性の肌が女性に比べてバリア機能が低く、紫外線ダメージを受けやすい」という研究知見に対し、男性の日焼け止め使用率が、他スキンケアカテゴリと比較して低いという事実に着目した。非使用者による主な理由には「使うのが面倒だから」や「手がベタつくから」といった点が挙げられており、使用ステップの簡略化や使用感の改良を通じて、男性による日焼け止めへのイメージを改善していくことに機会があると考えた。

また、男性の肌で気になることとして「乾燥・かさつき」「毛穴」「べたつき」など、年代を問わず共通した肌悩みが挙げられており、紫外線カットだけでなく、これらの肌悩みまで網羅的にケアしていくことが重要であると考えた。

紫外線ケアに加え、「テカリ」「かさつき」「毛穴目立ち」といった男性特有の肌悩みをマルチにケアする同商品の発売により、男性がスキンケア感覚で紫外線ケアを行える新たな習慣の創造を目指す。

洗顔後にこれ1本、スキンケアも叶える

同商品は、SPF50+・PA++++、UV耐水性★★の性能を備え、強力な紫外線を防ぎ、日焼けによるシミやそばかすを防ぐ。

皮脂固化を可能にするパウダーを初配合。皮脂を吸着するだけでなく固化させることで、皮脂膜が光を反射しにくい状態となり、男性肌をテカらせず、べたつかせない。

肌にうるおいを与えるスキンケア成分として、うるおいバリア機能を持つキシリトールや、肌を保護するワイルドタイムエキスを配合している。化粧水・乳液効果も叶えるUVジェルで、毎日の洗顔やひげ剃り後にこれ1本で使用できる。

さらに、海に流れ出にくいオーシャンフレンドリー処方や、こすれに強い処方を採用。長時間の保湿持続効果や、スーパーウォータープルーフも特徴とする。香りはクリアハーバルで、せっけんで落とせる仕様としたほか、メンズ肌でも白浮きしにくく自然になじみやすいテクスチャーとなっている。

ノンコメドジェニックテストおよびアレルギーテストも実施している(全ての人にニキビができない、アレルギーが起きないというわけではない)

プロモーションムービーに堀米雄斗選手を起用

プロモーションムービーには、2025年よりブランドアンバサダーに就任したプロスケートボーダー 堀米雄斗選手が登場。軽やかでしなやかなスケートパフォーマンスとともに、「毛穴目立ち」や「テカリ」など、男性特有の肌悩みをこれ1本でケアできるという商品特長について、爽やかに描いている。動画は1月29日AM11:00より、YouTubeで公開される。

ANESSA MEN×堀米雄斗 マルチ コントロールUV ジェル「1本でヨユー。」篇

