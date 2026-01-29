レッドソックスの吉田正尚が、YouTubeチャンネル『渡部のサシ飲み』で24日に公開された動画に出演。期待を寄せる若手選手を明かした。

吉田正尚

吉田正尚が期待を寄せる若手選手

渡部建(アンジャッシュ)から「下の世代でどうですか? 『こいつすごいな』とか『こいつは今後もっと(活躍する選手に)なるだろうな』とか」と問われ、吉田は「期待も含めて……」と前置きした上で、「自主トレしてるメンバーもそうなんでしょうけど、藤原もそうだし」とロッテ・藤原恭大の名前を挙げる。

渡部が「一緒(に自主トレを行うメンバー)なんですね?」と尋ねると、吉田は「そうなんですよ。一緒にやってますし、一緒に(自主トレを)したメンバーはやっぱり気にはかけてる」と返答。さらに、渡部が「聞かれるじゃないですか? 吉田さんはちゃんと教えるタイプ?」と質問すると、吉田は「聞かれたら教えますし、自分の今までやってきたキャリアの中で大事だなと思ったことは伝えるようにしてます」と明かしていた。