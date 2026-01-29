今日は2026年1月29日。マイナビニュースが毎日「今日の運勢」をお届けします。各星座の総合運・恋愛運・金運・仕事運・健康運におけるランキングとラッキーアイテムを紹介。何かの参考になれば幸いです。
運勢の見方
- ☆1つ: ☆
- ☆2つ: ☆☆
- ☆3つ: ☆☆☆
- ☆4つ: ☆☆☆☆
- ☆5つ: ☆☆☆☆☆
<1位>おひつじ座（牡羊）：3月21日～4月19日
-
総合運：☆☆☆☆☆
普段は許されないわがままも、今日はすんなりと受け入れてもらえそう！「ちょっと図々しいかな」と思っていたことも、お願いしてみる絶好のチャンスです！相手の都合や気持ちも考えているのだと伝わることが、運気を生かすポイント。
-
恋愛運：☆☆☆☆
いろいろなことを話して一緒に笑う、このコミュニケーションが愛情を深める日です。恋の相手に対しては「あの人が楽しめる話題は何か？」と考えてみて。出会いを求めているのなら、誰に対しても親切心を注ぐのがポイント。
-
金運：☆☆☆
多くの人と関わるほど、お金との縁が強くなる運気の日です。ただ、お金について話す必要はありません。楽しく笑ってコミュニケーションをとっていることがポイント。誰かの冗談などの中に、あなたにとってのお金のヒントがありそう。
-
仕事運：☆☆☆
｢これを代弁してほしい｣｢手伝ってほしい｣という仕事仲間の心の声が聞こえてきそうな日。ハッキリと言葉で言われなくても、期待に応える行動を起こして〇。信頼関係がいっそう深まり、あなたの仕事にも協力してもらえます。
-
健康運：☆☆☆
少し感傷的になってしまう1日になりそう。また、それによりストレスを感じたり、わがままを言ってしまうかもしれません。あまり神経質にならず、一度自分の状況を冷静に判断してから発言するように心がけましょう。
- ラッキーアイテム：イヤホン
- ラッキーカラー：パステルイエロー
<2位>いて座（射手）：11月23日～12月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
過去に投げ出してしまった経験があることにも、今日は諦めずに向き合えます。それだけでなく、協力者が現れて順調に進む可能性も大。「見習いたいな」と思う人のまねをしてみるのが、高い運気を生かす秘訣です。
-
恋愛運：☆☆☆
待ちに徹しているよりも、自分から動いていったほうが、恋の自信が湧いてきそうです。気軽に連絡をとったり、話しかけたりしてみて。また、出会いに向けては、新たな方法を試したり、これまでとは違うグループに入ってみたりすると〇。
-
金運：☆☆
｢節約しなければ…｣と考えて人付き合いの出費を抑えすぎてしまうと、かえってお金との縁が薄くなってしまう日。特に、お世話になっている人や信頼している人に対しては、時間もお金も使うことで金運アップにつながります。
-
仕事運：☆☆☆
親しくなりたい人には、自分から連絡したり会いに行ったりしてください。そうるすことで、今後の仕事の発展が、とても大きくなるきっかけを掴める運気です。｢無知を恥じず、ありのままを見せる｣という心構えでいるのがポイント。
-
健康運：☆☆☆☆☆
ダイエットや体力アップの目標に向けてやりぬくことが出来る日です。もし、準備が面倒でまだできていないのであれば、今日中に整えてください。今日のあなたは体力が十分にあります。悩む前に行動に移すことが幸運の鍵です。
- ラッキーアイテム：スマートフォン
- ラッキーカラー：マゼンタ
<3位>ふたご座（双子）：5月21日～6月21日
-
総合運：☆☆☆☆☆
1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。
-
恋愛運：☆☆☆☆
今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。
-
金運：☆☆☆
あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。
-
仕事運：☆☆☆☆☆
｢こうしたい｣｢こうなるはずだ｣と明確に主張するほど、多くの人が実力を認めてくれる仕事運！誰に対しても、堂々と接してください。ただし、自分にとっては当たり前の情報も、知らない人もいるのだと忘れないことがポイント。
-
健康運：☆☆☆
今日は体を動かしてみたくなるでしょう。でも今までやったことのないトレーニングなど、無理な運動は禁物です。体力アップのつもりで始めると余計な力が入ってしまい、捻挫やぎっくり腰になってしまいそうです。
- ラッキーアイテム：メガネ
- ラッキーカラー：ホワイト
<4位>さそり座（蠍）：10月24日～11月22日
-
総合運：☆☆☆☆
懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
-
恋愛運：☆☆☆☆
思い切った行動や発言をすると、相手からも嬉しいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
-
金運：☆☆☆☆☆
｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
-
仕事運：☆☆
言いたいことをハッキリ言えない場面もありそう。ただそれは、こだわらなくていい話題という可能性が大。仕事の順序や休憩のタイミングなど、自分の中のルールを守って働くと、質のいい仕事ができるはずです。
-
健康運：☆☆☆☆
今日は他人のために尽くしてみてはいかがでしょうか。あなたは活力に満ちて、とても魅力的に感じられます。ふとしたアドバイスに感激をしてくれたりと、今まで話すことの少なかった人との新しい関係ができるかもしれません。
- ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
- ラッキーカラー：ローズピンク
<5位>やぎ座（山羊）：12月22日～1月19日
-
総合運：☆☆☆☆
普段は前向きに考えられることでも、今日は悲観してしまうかも。しかし、前向きな明るい人と関われば、それを防ぐことができます。それだけでなく、話しているうちに、自分では気づかなかった魅力や能力を教えてもらえる可能性大！
-
恋愛運：☆
恋人に求めることが多くなったり、出会いたい相手の理想が高くなり過ぎたりするかもしれません。まずは、そんな日もあるのだと受け止めて。そして「今日の要求は満たされたら奇跡！」と思っておくと、穏やかに過ごせます。
-
金運：☆☆☆☆
体力アップや健康のための運動に、お金をかけるといい日。お金に対する考え方や捉え方が前向きになって、経済面での追い風が吹いてきます！｢ちょっと贅沢かな｣と思っていた、道具やウエアなどを購入するのもいいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆
能力をしっかりと発揮できる仕事運です。ただ、｢分かってもらえないな…｣と、感じる場面もあるかも。そのとき頑張ってアピールするのではなく、静かに自分のやり方を貫くのがポイント。1日の終わりには、ちゃんと認められるはず。
-
健康運：☆
日々の疲れが一気に表れ、体力の限界を感じてしまうでしょう。今日無理は絶対に禁物です。栄養のあるものを食べ、ゆっくりお風呂に入り、早く寝ましょう。余計なことは考えず、頭と体を休ませてあげてください。
- ラッキーアイテム：アロマポット
- ラッキーカラー：ネイビー
<6位>おうし座（牡牛）：4月20日～5月20日
-
総合運：☆☆☆
「いつかはやってみたい」と考えていることがあれば、今日、これまでよりも具体的に動いてみるといいでしょう。今までより有益な情報が入ってきたり、いい意味で風向きが変わったと感じることができそうです。
-
恋愛運：☆☆☆
もしかしたら、知り合って間もない人が接近してくるかも。また、最近友達になった人のアドバイスが、恋に役立つ可能性も大。いずれにしても「お互いをあまり知らないから」と心を閉ざさず、何でも話してみるのが幸せへの近道です！
-
金運：☆☆☆
｢これくらいは、使ってもいいかな｣と、気を緩めずきちんと金銭管理をする、そういう意識で過ごすと、お金の扱い方がとても上手になる運気です。買い物でも投資でも、自分なりのルールをきちんと守るといいでしょう。
-
仕事運：☆☆☆☆
｢ここは譲れない｣という部分は、とことんこだわるといい日。すると、結果的にはすばらしい仕事ができるでしょう！1つ妥協できないことを主張したら2つは譲る、そういうつもりで仕事や人と向き合うと、信頼もグンと深まるでしょう。
-
健康運：☆☆
周囲の友人に人気のあるスポーツに挑戦してみましょう。事前に友人達から意見を集めると、あなたにピッタリな運動になるかもしれません。周囲からもバックアップされ、成功する確率も高まるでしょう。
- ラッキーアイテム：折り紙
- ラッキーカラー：カーキ