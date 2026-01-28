ソフトバンクは28日、春季キャンプ2026 in 宮崎 Supported by スカパー！参加選手を発表した。

▼ A組

＜投手＞

スチュワートJr、上沢直之、津森宥紀、徐若熙、大津亮介、大江竜聖、中村稔弥、尾形崇斗、杉山一樹、前田悠伍、伊藤優輔、大関友久、松本晴、上茶谷大河、木村光、A.アルメンタ

＜野手＞

渡邉陸、谷川原健太、海野隆司、川瀬晃、ダウンズ、栗原陵矢、庄子雄大、廣瀨隆太、イヒネイツア、井上朋也、野村勇、周東佑京、正木智也、柳町達、笹川吉康、秋広優人、山本恵大

▼ B組

＜投手＞

稲川竜汰、鈴木豪太、岩井俊介、大山凌、木村大成、大野稼頭央、岩崎峻典、村田賢一、大竹風雅、相原雄太、岡田皓一朗、藤原大翔、大矢琉晟、山崎琢磨、張峻瑋、ロドリゲス、長水啓眞、内野海斗、D.サルディ

＜野手＞

藤田悠太郎、大友宗、石塚綜一郎、高橋隆慶、広瀬結煌、佐倉俠史朗、中澤恒貴、山下恭吾、西尾歩真、緒方理貢、川村友斗、大泉周也、桑原秀侍、鈴木貴大、佐藤航太

▼ S組（2月14日から全体合流）

＜投手＞

東浜巨、モイネロ、藤井皓哉、オスナ、ヘルナンデス、松本裕樹

＜野手＞

嶺井博希、山川穂高、今宮健太、中村晃、牧原大成、近藤健介、柳田悠岐

※上記以外の選手は、C組（筑後）またはリハビリ組