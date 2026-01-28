元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。石毛宏典氏を絶賛した。
「本当に素晴らしい選手」
この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。田尾氏は「7番・ショート」で石毛宏典氏の名前を挙げる。
その理由を「ショートの守備を見たときに、やっぱり石毛ってすごいなと思ったんですよ。僕が西武でプレーしたときに、石毛っていうのはすごくいい選手だなと思って」と説明。
続けて、「私生活は別にしてね(笑)」と冗談めかしながらも、「本当に素晴らしい選手」「まず守備範囲が広い。それとスローイングが間違いない。捕って投げるときにきちんとファーストにいい球を投げますからね。で、打つほうを素晴らしいでしょ? 3割打ってくれますし」と大絶賛だった。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。