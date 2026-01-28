元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。石毛宏典氏を絶賛した。

「本当に素晴らしい選手」

この動画では、「自分をメンバーに入れて一緒にプレーしたい選手を選出」「選出できるのは自身が現役時代にプレーしていた選手」という2つのルールのもとでベストナインを決める企画「俺のベスト9」を実施。田尾氏は「7番・ショート」で石毛宏典氏の名前を挙げる。

その理由を「ショートの守備を見たときに、やっぱり石毛ってすごいなと思ったんですよ。僕が西武でプレーしたときに、石毛っていうのはすごくいい選手だなと思って」と説明。

続けて、「私生活は別にしてね(笑)」と冗談めかしながらも、「本当に素晴らしい選手」「まず守備範囲が広い。それとスローイングが間違いない。捕って投げるときにきちんとファーストにいい球を投げますからね。で、打つほうを素晴らしいでしょ? 3割打ってくれますし」と大絶賛だった。