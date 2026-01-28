@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

動画配信サービスのNetflixは27日、国内で独占ライブ配信を予定している3月開催の「ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」について、激闘を共に盛り上げる存在として「Netflix 2026 ワールド・ベースボール・クラシック アンバサダー」およびスペシャルサポーターを2名起用することを発表した。

[sp_ad]

3月5日より、Netflixが日本から発信する初のライブ配信として「2026 ワールドベースボールクラシック」をお届け。世界20の国・地域が参加する全47試合をリアルタイムで配信する。

全47試合を一つのサービス内で一気通貫して視聴できるのは、WBC史上初の取り組みとなる。一方で地上波放送もされないことから発表時には賛否両論が巻き起こった。

そんな中、ワールドベースボールクラシックの激闘や感動をともに盛り上げる存在として、Netflix 2026 ワールドベースボールクラシックアンバサダー、スペシャルサポーターの決定を発表。詳細情報は、近日中の発表を予定している。

大谷翔平、山本由伸ら大物メジャーリーガーを含む日本代表選手29人が発表され、WBCへの期待が一層高まっているが、歴代最強の呼び声高いアメリカ、さらに強国ドミニカなどを破り、世界一連覇を果たすことは出来るか。

【関連記事】

【了】