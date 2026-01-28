元プロ野球選手で野球解説者の田尾安志氏が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で21日に公開された動画に出演。栃木ゴールデンブレーブス・川崎宗則(※崎はたつさき)との秘話を明かした。

「ムネは大きいことをするかもしれませんよ?」

田尾氏は「川崎宗則がまだ2軍にいたときに、キューバでIBAFインターコンチネンタルカップという大会があって。僕はジャパンのコーチで行ってて、川崎ともいろんな話をしたんですけど」と切り出し、「この選手はいいわと思って。相手に対して攻めにいく失敗したらどうしようって発想がないやつだなと思った」と回想。「その次のキャンプに行ったときに、王監督に『川崎は面白いですよ』という話をしたんですよ」と明かした。

また、田尾氏はメキシコでのある出来事の話に触れながら、「そういうこともあって、こいつは前向きだなと。そういうふうに感じたんで、『ムネは大きいことをするかもしれませんよ?』と。『余裕があるんだったら川崎を使うのはどうですか?』という話をしたことがあるんですよ。その年から(1軍で)使ってくれた」と告白。「これ本人は全然知らないですよ(笑)」と話すと、かみじょうたけしも「これはすごいですね!」と驚いていた。