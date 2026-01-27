オリックスは27日、株式会社ロイヤリティ マーケティングと昨シーズンに引き続き2026年シーズンのユニフォームパンツ広告スポンサー契約を締結し、2月1日からの宮崎春季キャンプから選手、監督、コーチが着用するユニフォームパンツに「バファローズ☆ポンタ」のロゴを掲出することになったと発表した。
2016年シーズンから続く株式会社ロイヤリティ マーケティングとのスポンサー契約。「バファローズ☆ポンタ」は誕生から10周年を迎える。
オリックスは27日、株式会社ロイヤリティ マーケティングと昨シーズンに引き続き2026年シーズンのユニフォームパンツ広告スポンサー契約を締結し、2月1日からの宮崎春季キャンプから選手、監督、コーチが着用するユニフォームパンツに「バファローズ☆ポンタ」のロゴを掲出することになったと発表した。
2016年シーズンから続く株式会社ロイヤリティ マーケティングとのスポンサー契約。「バファローズ☆ポンタ」は誕生から10周年を迎える。
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。