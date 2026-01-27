【心理テスト】あなたの本当の「仕事へのやる気」は何％？ 植木鉢の植え替えでわかる「お仕事向上心」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「植木鉢」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）あなたは、植木鉢でお花を育てています。植木鉢が古くなってきたので、新しいものに変えようと思います。さて、新しい植木鉢はどのくらいの大きさにしますか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 今までより小さめ2． 同じくらい3． 少し大きめ4． かなり大きめこの心理テストでわかることは、あなたの「お仕事向上心」です。「植木鉢」は「仕事の環境」を示しています。ここで選んだ植木鉢の大きさによって、あなたがどのくらいお仕事で頑張りたいと思っているかがわかってしまうのです。無理に頑張らず、自分のペースで働きたいあなた。今は仕事よりもプライベート重視モードです。効率よくサクッと終わらせて、趣味や休息に時間を使いたいと思っているよう。ワークライフバランスを大切にして、上手に働いていきましょう。現状維持で十分満足なあなた。無理に上を目指すより、今の環境で安定して働きたい気持ちが強いようです。変化を求めるよりも、慣れた仕事を着実にこなすことで心地よさを感じるタイプ。焦らずマイペースに進むのが、あなたらしい働き方です。ちょっとずつステップアップしたい、前向きな気持ちが芽生えているあなた。無理のない範囲でスキルを磨いたり、新しいことにチャレンジしたりしたいと思っているのでは。バランス感覚があるので、燃え尽きたりせず着実に成長できるでしょう。仕事への情熱が強くなっているあなた。大きな目標に向かって全力で突き進みたい気持ちでいっぱいのようです。昇進を目指したり、新しいプロジェクトを提案したりと、チャレンジ精神旺盛なあなた。頑張りすぎて疲れないよう、たまには休憩も忘れずに。大切なことは、自分らしく心地よく働けることです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/