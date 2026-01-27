NTTドコモ モバイル社会研究所は1月26日、小中学生のスマートフォン所有についての調査結果を発表した。調査は2025年11月、全国・小学生及び中学生とその親1,200組を対象に行われた。

小中学生のスマホ所有率

図1は、学年別に「子ども専用としてスマートフォンを持たせている割合」を示したものとなる。 小学5年生になると所有率は過半数を超え、さらに中学生では8割以上がスマートフォンを所有しており、多くの生徒が利用している状況が明らかになった。

スマホ所有開始時期

スマートフォンを所有している子どもを対象に、いつから所有しているかを調べたところ、男女ともに最も多いのは12歳だった。所有開始年齢は年々低下し平均では、男子が10.4歳、女子が9.9歳(全体では10.2歳)となり、調査開始以降初めて女子の平均所有開始年齢が10歳を下回った。

さらに、この5年間(2020年と2025年)で比較すると、最も多い年齢が12歳である点は変わらないが、その割合は5ポイント低下している。一方で、11歳以下で所有し始める子どもの割合が増加しており、特に8歳は5ポイント上昇している。

図4は、関東地区における2019年からの経年変化を示したものとなる。