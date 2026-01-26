12星座×タロット占い「乙女座（おとめ座）」2026年1月25日（月）～2月1日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い「2026年1月25日（月）～2月1日（日）の運勢占い」。12星座×タロットカードで占う「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢は？ 12星座別の開運メッセージもお届けします。（監修：東京・池袋占い館セレーネ所属・石川白藍（いしかわ・はくらん）さん）祝うべき成果を素直に喜べない。達成しても満足感が薄く、次の不安が頭をもたげる。仕事での変化を求めるが、安定を失う恐れが行動を鈍らせる。完璧主義を緩める必要性を感じる。小さな成功を認め、休息を取る勇気を。今の喜びを味わおう。■監修者プロフィール：石川白藍（いしかわ・はくらん）天の後押しがあって、2018年、2019年のスキルシェアサイト「ココナラ」にて、高いリピート率で2万以上あるサービスのなかでランキング1位となる。第六感の精度・占いの技術だけではなく、SNSマーケティング、子どもたちに生き方を教える塾の経営、コミュニティ運営、資産の作り方、行動心理学の知識など、幅広く培った経験を活かして、抽象的なメッセージだけでなく具体的な指針を伝えることができる。