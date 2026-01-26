近年不振に喘いでいる“赤い悪魔”がOBのもとで息を吹き返しつつある。

プレミアリーグ第23節が25日に行われ、マンチェスター・ユナイテッドは敵地でアーセナルと対戦した。29分に先制を許したものの、8分後に相手のミスを見逃さずブライアン・ムベウモがネットを揺らし、50分にはパトリック・ドルグのゴラッソで逆転に成功。84分にCKから追い付かれたが、直後にマテウス・クーニャが強烈なミドルシュートを突き刺し、3－2で勝利した。

マンチェスター・ユナイテッドは今月5日にルベン・アモリム前監督を電撃解任。U－18チームを率いるダレン・フレッチャー監督が2試合指揮を採った後、マイケル・キャリック暫定監督の就任が発表された。初陣ではマンチェスター・シティとのダービーに2－0で完勝。そして今節はアーセナルに今シーズンのホーム初黒星をつけ、首位と2位のチームを立て続けに撃破した。

しかし、不安定な戦いに終始していたチームを立て直したにも関わらず、クラブOBはキャリック暫定監督の正指揮官就任には否定的なようだ。ロイ・キーン氏はイギリスメディア『スカイスポーツ』を通じて「2試合とも素晴らしいパフォーマンスを見せたが、2勝なら誰だってできる」と直近2試合を振り返りつつ、次のように持論を展開している。

「たとえシーズン終了まで全勝したとしても、私は彼に監督職を与えないだろう。彼がその仕事に相応しい人物だとは確信できない。絶対にだ。もっと大きく、もっと優れた監督が必要だ。クラブの規模と今後数年間に直面するであろう課題を考えると、リーグ優勝を成し遂げられると確信できる監督が必要だ。マイケル・キャリックがリーグ優勝をもたらせるとここで信じて良いのだろうか。私にすれば不十分だし、彼がそれを成し遂げられる人物だとは思わない」

また、ガリー・ネヴィル氏もキーン氏の意見に同調。「マンチェスター・ユナイテッドは過去12年間、何度も感情的な行動を取ってきた。正直に言って、この2週間のプレーにはこれ以上ないほど満足している。まるで自分のチームが再びきちんとプレーしているのを見ているかのような、馴染みのあるプレーだ」とキャリック暫定体制の戦いを評価しつつ、次のように強調した。

「彼らはしっかりと、そして情熱的にプレーしている。キャリックがシーズン終了まで監督を務め、トーマス・トゥヘル（イングランド代表監督）やカルロ・アンチェロッティ（ブラジル代表監督）と言ったワールドクラスの監督にバトンタッチするのが正しいと思っている」

【ハイライト動画】マンUがアーセナルに劇的勝利！ キャリック暫定体制で2連勝