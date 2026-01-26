雨の日の制動距離はどれぐらい伸びる？運転時の注意点を解説

雨の日は路面が滑りやすいため、ブレーキを踏んでも思っていた場所に止まりきれず、ヒヤッとした経験がある人も多いでしょう。雨の日に伸びる制動距離は、晴れた日に比べてどれぐらい変わるのでしょうか。併せて、雨の日の運転において注意すべきことも知っておきたいところです。

この記事では、雨の日の走行で制動距離が伸びる理由と、雨の日の運転における注意点について解説します。

タイヤが摩耗しているほど、雨の日の制動距離は伸びる

制動距離の「制動」とは、ブレーキをかけることです。制動距離は、走行中の車において実際にブレーキが効き始めてから、完全に停止するまでに必要とする距離を指します。

制動距離は、速度の2乗に比例して長くなります。ブレーキペダルを強く踏めば、その距離を短くすることも可能ではあるものの、雨の日などの滑りやすい路面状況によっては、ブレーキを強く踏んでも制動距離が伸びる可能性があるので注意が必要です。

実際、JAFの行ったテストでは、以下の表のように摩耗したタイヤについて路面状況が乾いているときに比べて濡れているときの方が制動距離が伸びています。

タイヤの状態・路面状況・時速別の制動距離 タイヤの溝 直線路面ドライ 直線路面ウェット 60

km/h 100

km/h 60

km/h 100

km/h 夏用タイヤ

（10分山） 17.0m 47.5m 16.7m 47.6m 夏用タイヤ

（5分山） 16.3m 44.1m 16.7m 50.8m 夏用タイヤ

（2分山） 15.8m 42.6m 18.0m 70.5m スタッドレスタイヤ

（プラットホーム出現） 18.8m 51.1m 20.3m 72.2m

出典：摩耗タイヤの検証（JAFユーザーテスト）

空走距離との違い

制動距離と似たものに「空走距離」があります。空走距離とは、危険を察知してアクセルペダルからブレーキペダルに踏み換え、ブレーキが効き始めるまでに車が走っている距離のことです。

空走距離は人間の反応速度によって変わり、一般的には危険を感じてからブレーキが効き始めるまでは1秒前後とされています。しかし、車の速度に比例して、この1秒前後のあいだに進む距離は変わります。例えば、時速100kmで走行中だった場合、空走距離は約28mです。この空走距離と制動距離を足したものが「停止距離」です。

雨の日の走行で制動距離が伸びる理由

雨の日の走行で制動距離が伸びるのは「摩擦係数（μ）」が関わっています。雨の日に濡れた道では、タイヤと路面のあいだの摩擦係数が晴れの日に対して約半分まで低くなるため、タイヤが路面を捉えるグリップ力は低下します。これによって、ブレーキを踏んでもタイヤが止まらず、制動距離が約1.5～2倍に伸びることがあるのです。

加えて、摩耗しているタイヤや冬タイヤ（スタッドレスタイヤ）は雨の日にグリップ力が落ちるため、制動距離が伸びたりスリップしやすくなったりする傾向があります。

なお、摩擦係数が下がって制動距離が伸びる路面状況は、下記の場合も該当します。

＜制動距離が伸びる路面状況＞

凍結・積雪した路面

落ち葉が多い路面

砂利の多い路面

雨の日の事故発生率

雨の日には制動距離が伸びるだけでなく、視界が悪くなることもあり、晴れの日に比べて事故の発生率は大幅に上がるので注意が必要です。

首都高速道路株式会社の「雨の日に事故が多発しています」によれば、雨の日の1時間あたりの死傷事故率は約4倍となっています。1時間あたりの施設接触事故件数で見ても、約6倍です。

特に危険なのは、カーブです。阪神高速道路株式会社の事故統計によれば、雨の日のカーブでの事故発生率は乾燥時の約21倍、急カーブに至っては約95倍に達するとされています。

雨の日の運転における注意点

雨の日の運転の際には、どのようなことに気をつければいいのでしょうか。ここでは、雨の日の運転における注意点について解説します。

車間距離を晴れの日以上に保つ

車間距離を晴れの日以上に保つことは、雨の日の運転における注意点のひとつです。晴れた日にタイヤが新しい状態で、高速道路を時速100kmで走行した場合の車間距離の目安は、100ｍとされています。雨の日には余裕をもって制動距離が2倍近くになるとすると、車間距離は200ｍ必要です。

何もない場所で200ｍを目測するのは困難ですが、大きな道路には破線状の白い車線境界線があります。高速道路の場合、車線境界線10本分で概ね200ｍの距離（一般道では概ね100m）になるので、走行時の目安になるはずです。

スピードを出し過ぎない

雨の日の運転における注意点として、スピードを出し過ぎないことも挙げられます。

雨の日に時速80km以上の速度を出すと、タイヤと路面のあいだに水膜が生じ、タイヤが浮いたようになってブレーキやハンドル操作が効かなくなる「ハイドロプレーニング現象」が起きやすいので注意が必要です。

なお、タイヤの状況や道路のわだちに溜まった水の量によっては、もっと低速でもハイドロプレーニング現象が起きる可能性があります。

フロントガラスやミラーの汚れ、くもりを除去する

フロントガラスやミラーの汚れ、くもりも、雨の日の運転において注意すべき点といえます。これらの汚れやくもりは、雨の日に備えて日常的に除去しておきましょう。

フロントガラスやミラーの汚れに関しては、油膜（油汚れ）や水垢が原因です。これらはカーシャンプーで洗車したり、撥水コーティングをかけたりして除去してください。フロントガラスのくもりを除去するには、車のダッシュボードに備わる「扇形に3本の波線矢印」のマークが付いたスイッチの「デフロスター」が効果的です。

ワイパーやタイヤの状態を確認しておく

雨の日の運転における注意点として、ワイパーやタイヤの状態を日常的に確認し、メンテナンスしておくことも挙げられるでしょう。ワイパーは雨の日の視界確保に必要となるため、ゴムが劣化していないか、切れていたりしないかなどを確認しておく必要があります。ワイパーゴムは6ヵ月～1年を目安に交換してください。

また、タイヤの溝がすり減って残り溝が1.6mmに近かったり、空気圧が低下していたりすると、ハイドロプレーニング現象を起こしやすくなります。残り溝が1.6mm未満になった場合には車検に通らないので、注意が必要です。

歩行者や自転車の蒸発現象（グレア現象）に気をつける

雨の日には「グレア現象（蒸発現象）」が起きやすくなる点にも注意が必要です。グレア現象とは、自車と対向車のライトの光が重なって反射し合うことで、そのあいだにいる歩行者や自転車が蒸発して消えたかのように見えなくなる現象を指します。あいだにいるはずの歩行者や自転車が見えなくなるため、非常に危険です。

グレア現象を発生させないようにすることは不可能ですが、対向車とのすれ違い時にはスピードを落としたり、ハイビームではなくロービームを使って走行したりしましょう。これらによって、事前に危険を回避できる可能性が高まります。

車のメンテナンスやスピードの抑制が大切

雨の日の運転では制動距離が約1.5～2倍になり、事故率も大幅にアップするので注意が必要です。雨の日の高速道路ではハイドロプレーニング現象が生じる可能性があり、他車を巻き込んだスリップ事故や追突事故などを起こしやすくなります。タイヤが摩耗していると制動距離も伸びるので、溝が浅くなってきたら早めの交換を心がけましょう。

また、事故防止にはスピードを出しすぎないことが大切です。スピードが出ているほど制動距離も空走距離も長くなります。雨の日は視界も悪く、制動距離も長くなるのでより一層スピードを出しすぎないように意識しましょう。

