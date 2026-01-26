新たな世界観を提示するモデリスタの進化に期待しかない!!｜東京オートサロン2026｜

進化したモデリスタを

アルファードのコンセプトカーと

新型レクサスESのプロトタイプで魅せる

【画像】マグネフィック インペリアルなアルファードと新デザインをまとう次期型レクサスESがこれだ！

トヨタカスマイジング＆ディベロプメントが展開するモデリスタブランド。東京オートサロンではこれまで「上質」「洗練」「五感に響く機能」の3つをブランドテーマに掲げ、2025年はその進化、変化の方向性を2つのモデル「モデリスタ エンブリオ」、スタディモデルの「モデリスタ コンセプト ゼロ」で提示。

26年は具体的な商品としてコンセプトモデル「アルファード モデリスタ コンセプト」と、プロトタイプモデル「レクサスES モデリスタ プロトタイプ」を披露。前者はモデリスタのフラッグシップ イメージリーダーとして、今後の商品化を見据えたモデリスタの世界観を表現。後者はモデリスタの新デザインコンセプトである「ジオメタリカル オーガニック（幾何学的×有機的＝近未来的な造形）」を取り入れてデザインされた、初の市販予定モデルになる。

アルファード モデリスタ コンセプトのデザインコンセプトは「マグネフィック インペリアル」。壮大な（マグネフィック）、威厳さ（インペリアル）を意味し、アルファードの存在感にローブ・デコルテのような優美なドレスをイメージさせる美しい曲線で、モデリスタの上質、洗練を表現した。

「フロントからサイド、リヤに向けてドレスの裾が広がっているような、アルファード自体が持っているエレガントさをエアロパーツで表現しています。イルミネーションは従来のようにフォグランプやヘッドライトなど、機能のランプを追加するのではなく、メッキ加飾の代わりになる感じで、LEDがランダムに陰影を付けながら光っているような、少し宝石っぽい輝きを狙ってトライしてみました。角度によっていろんな見え方になり、光っていなくても自然光でもけっこうおもしろい陰影が出ると思います」（デザイナー松本氏）

「五感に響くモデリスタ」を体現したインテリア。洗練さを表現するために、シート、インパネ、センターコンソールを白でコーディネートしている。注目ポイントはリアルストーンを薄く剥いだものを、ドアパネルなど手に触れる場所にオーナメントとして採用したこと。「モダンリビング的な新しさを求めて、石目みたいなものに挑戦しました」（デザイナー松本氏）

レクサスES モデリスタ プロトタイプは春ごろ発売予定の新型レクサスESに開発中のモデリスタ用品を装着したモデル。フロントスポイラー、サイドスカート、リヤスカートの各パーツにブラックのラインを通すことで伸びやかなフォルムを表現し、下部をボディ色にすることで、低重心で重厚感のある佇まいを演出。サイドスカートには、モデリスタでは初めてとなる車外の間接照明が仕込まれ、グリーンからブルーへのグラデーションから成るイルミネーションがエモーショナルな雰囲気を作り出す。このほか、ブラックとマットガンメタリックを組み合わせた2トーンサイドモールや、マットガンメタリックのミラーカバー、21インチ鍛造アルミホイールを設定予定。

ゲストとして登壇した俳優の佐藤隆太さん。プライベートではアルファードを3台乗り継いでいるので、アンベールしたアルファード モデリスタ コンセプトに興味津々。「同じクルマにずっと乗っていると個性を出したくなるんですよ。今回の経験で一気にカスタムに興味が沸いたので、じっくりと自分に合った仕様を探していけたらいいなぁと思いました」

プレスカンファレンスに登壇したトヨタカスタマイジング＆ディベロップメントの西脇憲三代表は「モデリスタブランドは2027年に30周年の節目を迎えます。常に商品とブランドに磨きをかけて、単なる『嗜好消費財』ではなく、装着・所有していただくことで価値を生む、資産になるような本物の商品をお届けし続けられるよう努力して参りますので、今後にご期待ください」と締めくくった。

＜文と写真＝湯目由明＞