タカキューは1月23日、「TAKA-Q 2026春夏コレクション」をメディア向けに公開した。展開するファッションブランド「T/Q」「m.f.editorial」「SUITIST」において、ビジネスにも休日にも活用できるアイテムを取り揃えている。

ウィメンズも充実のm.f.editorial

m.f.editorial(エム・エフ・エディトリアル)には「季節もトレンドも回る」という発想のもとにデビューしたcircle motionシリーズの新作が登場。今シーズンも、通年で着回しできる、トップス・パンツを自由に組み合わせられる、という特徴を訴求していく。ジャケット、スラックスにはストレッチ性があり、ウォッシャブル、防シワ加工を施したアイテムを展開。たとえば「mf AVANT DRY PREMIUM」(4月発売)は裏地・袖裏を省いた軽量仕立てで、吸水速乾の機能も備える。

ウィメンズにおいて12月から販売している「mf ファンシーツイード ノーカラージャケット アイボリー」について、担当者は「20代の若いお客さまでしたらデニムと合わせて普段使いも可能です。また30～40代の方がお子さんの入学式・卒業式などのハレの日に着ていくフォーマルとしてもお使いいただけます。たとえば、下に黒のプリーツスカートを合わせると上品に落ち着いて見えます」と紹介する。

「mf ファンシーツィード ノーカラージャケット アイボリー」

ビリーストライプは立体的なシルエット設計により、肩から胸元にかけてのラインが美しく、着る人の輪郭を際立たせる。トリアセライクのジャケット、パンツはトリアセテートのようなドライな質感と美しいドレープ性、弾力感、光沢感が特徴。ピンヘッドのセットアップはほど良い2WAYストレッチを備えた、夏に快適な軽量素材を使用している。

ストライプ柄が印象的な「mf ビリーストライプ」の上下(左)、上品な表情と扱いやすさを兼ね備えた「mf トリアセライク ライトグレー」(中)、ピンヘッドはオン・オフを問わず着回しやすい(右)

T/QとSUITISTには遊び心も

無駄を削ぎ落としたデザインと細部まで計算されたシルエットにより、気品と清潔感のあるスタイルを追求しているT/Q(ティーキュー)。2026春夏コレクションでは、セットアップを充実させている。担当者は「見た目はカチッとしつつも、着てみるとストレッチ性のきいた着やすさを感じていただけると思います」とアピールする。

伸縮性が非常に高い

デニムライクな表情を持つ「TQ クロスストレッチ BIZ」も、360度ストレッチ素材により快適な着心地を実現。キレイめのシルエットで、平日にも休日にも着回せる。セットアップで展開するが、単品でも使える。

「TQ クロスストレッチ BIZ ジャケット」。担当者は「スーツ屋として、確かな技術で縫製を仕上げています」と話す

「TQ テッククール ナイロン混ストレッチ」のセットアップは、接触冷感、スーパーストレッチ、ウォッシャブルの機能を装備。盛夏にも対応する。「これはナイロンの特徴でもあるんですが、着るとひんやりします。社内でも『これを着た方が涼しく感じる』と評判です」と担当者。

「TQ テッククール ナイロン混ストレッチ ジャケット」なら、夏季シーズンも快適に過ごせる

SUITIST(スーティスト)は、シンプルでいて上質なスタイルを提案するブランド。コンセプトには“Simplicity & Quality”を掲げる。「SUITIST S140's グレンチェック」はウール100%で、SUPER140'sの細番手生地を使用したワンランク上のビジネスセットアップ。担当者は「柔らかい仕立てで、肩のパットも柔らかいものを使っています。伝統的なスーツの良さを継承しながら、現代風にアレンジしています」と紹介する。

「SUITIST S140's グレンチェック ジャケット」

このほか、岡山のカイハラデニムを使ったセットアップも登場。担当者は「カジュアルに見える素材をドレスに仕立てた、そのバランスをお楽しみいただければ。デニム本来の経年変化も味わえる、これまでにないセットアップです」と話していた。

「SUITIST DENIM SET-UPジャケット」